GRADONAČELNIK BEOGRADA IZNEO ŠOKANTNE PODATKE: Ovoliko JEDAN zaraženi može inficirati ljudi u istom prostoru (KURIR TELEVIZIJA)

Broj zaraženih korona virusom raste iz dana u dan u Srbiji. Od ukupnog broja zaraženih, daleko je najviše onih koji su zabeleženi u prestonci. Ovakva situacija posebno zabrinjava gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića, koji je danas najavio da će u narednim danima biti primenjena stroža kontrola primene mera u zatvorenim prostorima.

On je naglasio da je najveća opasnost od širenja korona virusa upravo u zatvorenim objektima, navodeći šokantne podatke, da jedan zaraženi u prostoriji punoj ljudi može inficirati čak 80 posto onih koji se u toj zatvorenoj protoriji nalaze.

- Ako imate prostoriju sa 500 ljudi i samo jednog zaraženog, on može zaraziti i do 80 posto onih koji su u toj prostoriji. Zamislite pet takvih mesta, znate li koliko je to ljudi? To je ono što mi želimo da sprečimo.

Gradonačelnik Radojičić naveo je i da je situacija vrlo ozbiljna, te da nam ostaje da se svi suzdržimo još do proleća i dolaska vakcine, kada će opet sve funkcionisati normalno.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs

Kurir