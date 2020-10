PAŽNJA! VODITE RAČUNA KOJE ULICE ĆETE KORISTITI DO PONEDELJKA: Zbog radova u centru grada izmenjen i veliki broj linija GSP-a

Tokom radova u zoni raskrsnice Braće Jugović i Bulevara despota Stefana doći će do izmena u radu linija javnog prevoza od večeras u 22 sata do 26. oktobra do 4 sata ujutru.

- Tokom radova predviđeno je zatvaranje raskrsnice zbog čega će doći do promena u radu linija javnog prevoza 16, 27E, 35 i 95 - navodi se u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.

U smeru ka Novom Beogradu autobusi će saobraćati Bulevarom despota Stefana, Džordža Vašingtona, Takovskom, Bulevarom kralja Aleksandra, Trg Nikole Pašića, Dečanskom, Terazijskim tunelom i dalje redovnom trasom. U smeru ka Pančevačkom mostu kretaće se vozila trasom: Terazijski tunel – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Takovska – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana i dalje redovno;

Na liniji 27 vozila će saobraćati od Studentskog trga do Mirijeva 3 i to u smeru prema Mirijevu trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Кolarčeva – Terazije – Trg Nikole Pašića i dalje redovno, a u smeru ka Studentskom trgu: Terazije – Кolarčeva – Trg republike – Vase Čarapića – Studentski trg.

Na liniji 43 vozila će saobraćati od Studentskog trga do Кoteža, i to u smeru prema Кotežu trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Trg republike –Makedonska – Svetogorska – Takovska – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana i dalje redovno, a u smeru prema Studentskom trgu trasom: Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska – Svetogorska – Makedonska – Trg republike – Vase Čarapića – Studentski trg.

Vozila sa linije 58 u smeru ka Novom Železniku saobraćaće trasom: Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska – Кneza Miloša i dalje redovno, a u smeru prema Pančevačkom mostu trasom: Кneza Miloša – Takovska – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom.

Na noćnim linijama 15N, 704N i 706N vozila će se u smeru ka Novom Beogradu kretati trasom: Trg republike (stajališta za dnevne linije 28 i 41) – Makedonska – Dečanska – Terazijski tunel i dalje redovno dok će u smeru prema gradu ići trasom: Brankova – Prizrenska – Terazije – Кolarčeva – Makedonska – Trg republike (stajališta za dnevne linije 28 i 41).

Na linijama 27N i 32N vozila saobraćaju sa Studentskog trga u smeru prema Mirijevu i Višnjici trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Trg republike (stajališta za dnevne linije 28 i 41) – Makedonska – Svetogorska – Takovska – 27. marta i dalje redovno, dok u smeru prema gradu trasom: Makedonska – Trg republike (stajališta za dnevne linije 24, 37 i 44) – Vase Čarapića – Studentski trg.

Vozila sa linija 56N i 511N saobraćaju sa Studentskog trga u smeru ka Beogradskom sajmu trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Dečanska – Trg Nikole Pašića i dalje redovno, dok u smeru prema gradu trasom: Dečanska – Makedonska – Trg republike – Vase Čarapića – Studentski trg.

Na liniji 101N vozila saobraćaju takođe sa Studentskog trga u pravcu ka Padinskoj skeli trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Trg republike (stajališta za dnevne linije 28 i 41) – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom. U smeru prema gradu vozila se kreću trasom: Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska – Svetogorska – Makedonska – Trg republike (stajališta za dnevne linije 24, 37 i 44) – Vase Čarapića – Studentski trg.

Vozila sa linija 202N saobraćaju sa Studentskog trga u smeru prema Velikom selu trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Trg republike (stajališta za dnevne linije 28 i 41) – Makedonska – Dečanska – Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom. U smeru prema gradu se kreću trasom: Dečanska – Trg Nikole Pašića – Terazije – Кolarčeva – Trg republike – Vase Čarapića – Studentski trg.

Na liniji E2 vozila će saobraćati na relaciji Studentski trg – Petlovo brdo, i to u smeru prema Petlovom brdu trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Кolarčeva – Terazije i dalje redovno, a u smeru prema Studentskom trgu trasom: Terazije – Кolarčeva – Trg republike – Vase Čarapića – Studentski trg.

Na liniji E6 u smeru ka Novom Beogradu vozila će ići trasom: Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska – Bulevar kralja Aleksandra – Trg Nikole Pašića – Dečanska – Terazijski tunel i dalje redovno, a u smeru prema Pančevačkom mostu trasom: Terazijski tunel – Nušićeva – Svetogorska – Takovska – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana i dalje redovno.

