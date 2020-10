ČITATELJKA KURIRA ODUŠEVLJENA: Evo šta joj se dogodila prilikom odlaska u Policijsku stanicu Grocka

Čitateljka Kurira javila se sa neobičnom željom, a to je da pohvali radnice koje rade na šalteru u Policijskoj stanici Grocka.

Naime, ona je, kako nam je objasnila, nedelju dana odlagala odlazak u Policijsku stanicu kako bi sredila lična dokumenta, jer se bojala reda ispred šaltera, kao i zahteva za dodatnu dokumentaciju.

"Odlučila sam da odem u utorak posle podne jer sam čula da je tada manja gužva, obično svi sve završavaju pre podne. Ušla sam u Policisjku stanicu oko 18 sati, na šalteru jedna smeđa, a druga plava služebica. Najpre su mi se ljubazno obratile kada sam im prišla. Plavuša me je pitala kako može da mi pomogne...Objasnila sam joj šta mi treba i vrlo brzo smo završile. Ono što je ostalo u sećanju i što me je nateralo da vas zovem jeste ljubaznost koju sam osetila kod tih službenica", priča M.I. koja živi u Grockoj i objašnjava da je dugo razmišljala šta da uradi jer poseta Policijskoj stanici prvi put nije bila ono što je u strahu očekivala.

Kako kaže, od same pomisli na šalter i sve što može na njemu da nas snađe kos ajoj se dizala na glavi.

"U retkim prilikama sam imala ovakav prijem na šalteru. Pomislila sam da ništa ne može da se završi bez trzavica. Uvek je trebao još jedan papir i sada je trebalo malo strpljenja ali kada je službenik ljubazan nije vam ništa teško. U moru stresova koje nam svakodnevica nosi imala sam želju da javno pohvalim te dve žene posebno plavušu koja mi je, slobodno mogu reći ulupšala ostatak nedelje. Ona je učinila da i ja budem ljubaznija prema drugima i kako to danas kažu da dalje širim tu pozitivnu enregiju. Žao mi je ni jednu od njih dve nisam pitala za ime jer bih volela da ih javno pohvalim", kaže naša čitateljka i dodaje je neophodno hvaliti one koji to zaslužuju jer ćemo samo tako davati dobre primere odraslima, ali i deci.

Sa druge strane, kako kaže, ako to budemo radili možda će i oni koji nemaju strpljenja za građane videti, da se to primeti, kao i što je ona primetila nečiju neverovatnu ljubaznost i strpljenje.

"Iako ne znam imena tih žena, nadam se da će ovo što sam vama dala neko pročitati i adekvatno nagraditi te ženice jer su one to zaslužile", kaže naša čitateljka i dodaje da se ne bi obratila medijma da dva dana kasnije nije završila na drugom šalteru za neke druge stvari i na kojem joj je ponovo preseo život.

