DEČJA GRAJA U SKOJEVSKOM NASELJU: 60. novi parkić! Mališani oduševljeni ljuljaškom Milicom (FOTO)

BEOGRAD - Skojevsko naselje u Rakovici dobilo je novi parkić, 60. u toj opštini u poslednjih nekoliko godina.

U novom parku, u Ulici Luke Vojvodića, izgrađene su nove staze, klupe za odmor, dečje igralište sa klackalicama, ljuljaškama, penjalicama...

foto: Beoinfo

Postavljena je i penjalica "Iglo", ljuljaška "Milica" sa dva sedišta, njihalica, posađena su nova stabla i dekorativno rastinje. Vrednost radova je oko šest miliona dinara, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je danas obišao novi park.

On je naveo da je to 60. park koji je uređen u Rakovici u poslednjih nekoliko godina, među kojima 19 igrališta, šest teretana na otvorenom, 10 sportskih terena, dva parka za pse, a uređuje se i park u Ulici serdara Janka Vukotića.

"To pokazuje koliko nam je važno i koliko se trudimo da unapredimo kvalitet života žiteljima grada", rekao je Vesić. Dodao je da su zgrade u Skojevskom naselju izgrađene pre više decenija, i da im nedostaje ovakva infrastruktura, poput parkova i igrališta, koja prati potrebe ljudi.

"Treba što više da uradimo na infrastrukturi, da ljudi imaju osećaj da neko brine o njima", rekao je Vesić.

On je najavio da će sledeće godine biti raspisan tender za izgradnju vrtića na Miljakovcu 3 i Sunčanom bregu, za koji su izdvojena sredstva.

foto: Beoinfo

"To će biti jedan od 11 novih vrtića koje gradimo. Nikad se u istoriji nije izgradilo 11 vrtića", rekao je Vesić.

On je dodao da će i do marta biti završeni radovi u Bulevaru patrijarha Pavla, da bi se nastavili ka Mostu na Adi, kako bi do marta 2022. godine građani Rakovice dobili bržu vezu sa mostom, odnosno Novim Beogradom.

"U ovaj park u Skojevskom naselju smo uložili šest miliona dinara. Neko će reći da je to malo, a svaki dinar uložen u parkove, za decu, uložen je u budućnost", rekao je Vesić.

Park u Ulici Luke Vojvodića je drugi koji je izgrađen za žitelje Skojevskog naselja. Prvi je otvoren u junu.

(Kurir.rs/Tanjug)

