GO VOŽDOVAC POКLANJA AUTO SEDIŠTA VOŽDOVAČКIM BEBAMA

Povodom Svetskog dana prava deteta, Gradska opština Voždovac poklanja auto sedišta za bebe rođene od 20.11.2020. godine, kao i u narednih devet dana.

Predsednica Opštine Voždovac Ivana Tomić Ilić ovom akcijom želi da majkama koje su upravo donele na svet jedan novi život čestita i obraduje ih poklonom koji će pomoći da bebe budu bezbedne u saobraćaju.

„U danima kada obeležavamo prava deteta, svaka beba koja se rodi od danas pa u narednih devet dana dobiće auto sedište jer nam je bezbednost dece izuzetno važna. Imamo još jednu lepu akciju za mališane Voždovca koji su rođeni od 1.1.2014. do 31.12.2020. godine, a to su novogodišnji paketići koje im je obezbedila GO Voždovac. Prijava za paketiće biće dostupna danas od 12:00 sati na našem sajtu www.vozdovac.rs , u Mesnim zajednicama i ispred zgrade Opštine. Podela će biti organizovana uz poštovanje mera opreza koje donosi Vlada Srbije. U narednom periodu više pažnje posvetićemo deci, majkama, penzionerima i svima našim Voždovčanima“, rekla je predsednica Tomić Ilić.

GO Voždovac

Kurir