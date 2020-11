RADOJIČIĆ OČEKUJE POBOLJŠANJE: Trećina zaraženih koronom u Beogradu, vidi se svetlo na kraju tunela i vakcina je blizu

Skoro trećina zaraženih virusom korona je u Beogradu, kaže gradonačelnik Zoran Radojičić, ali dodaje da se "vidi svetlo na kraju tunela" jer je i vakcina blizu.

Radojičić kao pozitivan signal navodi jučerašnji poziv nemačkog ministra zdravlja da ambulante u toj zemlji budu spremne da počnu sa vakcinacijom od 10. najkasnije 15. decembra.

Gradonačelnik je naglasio da je juče u prestonici bilo 1.498 novozaraženih, što je 29 odsto ukupno pozitivnih u Srbiji, a da je bilo dana kada je broj zaraženih u Beogradu bio više od 50 odsto.

"Ogroman je broj pacijenata koji je zaražen. Moramo da izdržimo još malo, jer se vidi svetlo na kraju tunela. Posebno ohrabruje to što je nemački ministar zdravlja pozvao ambulante u toj zemlji da se pripreme za 10. decembar, eventualno do 15. decembra da krene vakcinacija. Čini mi se da se vidi kraj, ali moramo izdržati još nekoliko nedelja", rekao je Radojičić za TV Pink.

On je naveo da je juče zasedao gradski Krizni štab i da su donete mere koje danas stupaju na snagu, a to su skraćenje radnog vremena kafića, restorana, tržnih centara do 18 sati, insistiranje na radu od kuće gde god je to moguće kako bi se smanjili kontakti i izbegle gužve u javnom prevozu.

Maske su obavezne, kako je rekao, u zatvorenom, ali i na otvorenom gde su šetališta, autobuske stanice, dok je maksimalan broj ljudi koji mogu da se okupljaju na otvorenom i zatvorenom petoro ljudi.

"U Beogradu će na ulicama biti maksimalan broj autobusa. Komunalna milicija će biti na terenu, 15 ekipa će kontrolisati mere", rekao je Radojičić.

On je rekao da su škole i predškolske ustanove primer dobrog postupanja i rada.

"Spasili smo školsku godinu, jer 16.500 đaka prvaka u Beogradu nisu izgubili školsku godinu. Borbu za obrazovanje na određeni način smo dobili. Deca ređe obolevaju, nemaju teže forme, pitanje i u kom stepenu su prenosioci", naveo je on.

Gradonačelnik je naglasio da je do sada u predškolskim ustanovama bilo 51 zaraženo dete i 389 zaposlenih u predškolskim ustanovama, što nije veliki broj na 30.000 dece koliko trenutno dolazi u vrtiće.

Gradonačelnik kaže da je Grad spreman za prvi sneg, da je nabavljeno dovoljno soli, spremna mehanizacija za čišćenje ulica.

Govoreći o budžetu Grada, on je naveo da je planirano da budžet za narednu godinu bude 1,064 milijarde evra.

Od istakao da će biti nastavljeni započeti projekti, ali da će se raditi i na novim projektima - kanalizaciju u Krnjači, vodovod u Mladenovcu, Kalenić pijaca, pozorište Bojan Stupica, Dom zdravlja Borča, Bulevar Patrijarha Pavla, nova Hitna pomoć.

