CENTAR BEOGRADA U ČETVRTAK BEZ VODE: Ako živite u ovim ulicama, spremite zalihe

BEOGRAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, u četvrtak od 8.30 sati do 18 sati, bez vode će biti potrošači u delu Kursuline ulice, od Njegoševe do Maksima Gorkog. Takođe, radovi na vodovodnoj mreži planirani su i na opštini Zvezdara, zbog čega će u četvrtak od 8 do 23 sata bez vode ostati potrošači u Ulici Svetog Klimenta i Belokrajinskoj ulici.

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Stari grad, u četvrtak 26. novembra od 7:30 do 24 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama Cara Dušana - neparna strana (od Tadeuša Košćuška do Dubrovačke), Rige od Fere (od Gospodar Jovanove do Cara Dušana), cara Uroša (od Strahinjića Bana do Visokog Stevana), Skender Begova (od cara Uroša do Dubrovačke). Umanjen pritisak u vodosnabdevanju osetiće potrošači u okolnim ulicama

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na broj telefona 3606-606, kao i na web-adresi www.bvk.rs.

