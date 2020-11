VESIĆ REŠAVA PROBLEME PO KALUĐERICI: Obišao završne radove na pristupnoj saobraćajnici do budućeg centralnog groblja za Grocku

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je danas završne radove na izgradnji pristupne saobraćajnice koja će voditi do budućeg groblja u Kaluđerici, centralnog groblja za opštinu Grocka sa 9.000 mesta biti centralno groblje za opštinu Grocka. Vesić je rekao da je uslov za izgradnju groblja bila upravo pristupna saobraćajnica, dužine oko 300 metara, kao i da je vrednost radova oko 65 miliona dinara.

– Posađeno je i 20 novih stabala, urađeni su trotoari i parking, postavljena je nova javna rasveta i potpuno obezbeđen pristup iz Zabranske ulice prema novom groblju. Sada ćemo uraditi eksproprijaciju i pravićemo novo groblje, kako bi građani Kaluđerice i naselja koja gravitiraju ovom delu grada imali pravo groblje, a to i jeste potreba svakog naseljenog mesta. Ovo pokazuje koliko vodimo računa i planski radimo. Kada se završila jedna faza, uslovi si se stvorili da se gradi groblje. Nismo ni mogli da gradimo dok nije postojala veza – pojasnio je Vesić.

Prema njegovim rečima, sa 65 miliona dinara, koliko je uloženo u ovu ulicu, Grad i Opština su ove godine uložili u Grocku, kada su putevi u pitanju, više od tri miliona evra. Vesić je dodao da to nije dovoljno i da je sasvim sigurno da treba ulagati više, ali ujedno to pokazuje koliko je Grocka važna za Grad Beograd. – Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u narednih desetak dana završava projektovanje vodovodne mreže u Ritopeku. To znači da će tender biti raspisan do kraja godine i da ćemo, u dinamici kako smo i rekli, na jesen sledeće godine obezbediti vodu Ritopeku. Izvođača ćemo birati nakon dva do tri meseca, rok je šest meseci, što znači da ćemo na jesen, kao što smo i obećali, pustiti vodu u Ritopek. Tu će početi i priključenje delova Grocke kroz vodovod Makiš–Mladenovac, koji do 2023. treba da stigne do Mladenovca. Znači, prvo do Vrčina, Grocke, pa tu su i Pudarci, Umčari, Dražanj, tako da će sva ona sela koja sada imaju problem sa vodom biti priključena. Na taj način ćemo rešiti jedan od najvećih problema opštine Grocka. To je sigurno egzistencijalni problem, jer kada kažemo da neko nema vodu u 21. veku, to izgleda smešno, ali nažalost je tako – rekao je Vesić.

U planu i kanalizacija Govoreći o Kaluđerici, Vesić je naveo da je to naselje simbol za bespravno naselje. – Naša Direkcija za građevinsko zemljište razgovara sa Evropskom investicionom bankom o projektu izgradnje kanalizacije i prečistača za preradu otpadnih voda u Kaluđerici. Po istom modelu prema kome sada radimo kanalizaciju na levoj obali Dunava rešavaćemo problem Kaluđerice, koja će konačno dobiti pravu kanalizaciju, što je najveći problem ljudi koji ovde žive – zaključio je Vesić. Predsednik opštine Grocka Dragan Pantelić je istakao da će do kraja 2023. godine na celoj teritoriji opštine Grocka biti rešeno pitanje vodosnabdevanja. – Kanalizacija je ključni problem u Kaluđerici. U toku su pregovori sa Evropskom investicionom bankom i stranim bankama koje će finansirati taj deo projekta, značajnog za našu opštinu – rekao je Pantelić.

