BOJAN STEVIĆ ZA KURIR: Lazarevac će dobiti priključak na auto-put Miloš Veliki

Ova godina do sada je bila puna izazova za svet, našu zemlju, pa i za opštinu Lazarevac. Broj stanovnika u centralnim delovima opštine se iz godine u godinu povećava, pa su započeti i planirani brojni infrastrukturni projekti. Želim da me moji sugrađani upamte po ispunjenim obećanjima, kaže za Kurir Bojan Stević, predsednik opštine Lazarevac, koji je dva meseca na ovoj funkciji.

Pre toga, Stević je bio državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kao i potpredsednik ove opštine.

foto: Kurir/V.T.

Kakva je trenutno situacija u Lazarevcu? "Kad je kovid u pitanju, trenutno je situacija stabilna i većina građana se pridržava mera koje je preporučio krizni štab. Od toga koliko i nadalje budemo poštovali mere zavisi i kada će kovid popustiti. Svakako, sve pohvale za moje sugrađane, koji poštuju sve preporuke, ali nažalost, ima onih koji ne shvataju situaciju koja može da nam našteti". Za vreme pandemije kovid-19, kako u svetu, našoj zemlji, pa i u Lazarevcu bila je restrikcija budžeta. Kako će ona uticati na započete, kao i tekuće infrastrukturne projekte? "Lazarevac je usled svih mera izgubio 30 odsto budžeta, što nije malo, to je oko 370 miliona dinara. Ali svesni da je borba protiv kovida zajednička, uspeli smo da redukujemo sve troškove koji nisu trenutni prioritet i da se fokusiramo na ono što su građani iskazali kao najveće probleme, a to je vodovod, kanalizacija, nedostatak parking prostora, uz nastavak rešavanja putne infrastrukture. To, normalno, ne znači da sve što smo planirali za naš Lazarevac nećemo i sprovesti, samo smo nešto prebacili za 2021. godinu".

foto: Kurir/V.T.

Na kojim lokacijama su predviđene garaže u Lazarevcu?

"Planirali smo dve na ključnim mestima gde bismo time rešili dugogodišnji problem parkinga - kod same opštine i jednu nadzemnu u Ulici Dula Karaklajića". Kakva je situacija sa izgradnjom i dokle se stiglo s radovima?

"Shodno hladnom vremenu koje dolazi, radove ćemo nastaviti čim budemo imali adekvatne vremenske uslove. Novac je obezbeđen. Dodatno, taj posao moramo da uradimo i brže jer su u neposrednoj blizini IT centar 'Kolubara' i EPS, kao i stambena zgrada".

foto: Kurir/V.T.

U proteklom periodu izgrađeno je porodilište, završen je vatrogasni dom u koji su se vatrogasci uselili. U planu je izgradnja nove policijske stanice i iseljenje glavne autobuske stanice.

"Slažem se da su ta dva projekta doprinela izgledu centra, ali moram istaći da će s početkom i završetkom policijske stanice Lazarevac, koja će se nalaziti u neposrednoj blizini vatrogasnog doma, kao i izmeštanjem autobuske stanice biti rasterećen sam centar. U neposrednoj blizini autobuske stanice gradi se i prodavnica poznatog trgovinskog lanca, kao i Železnička ulica, koja će rasteretiti ulaz u grad uz kružni tok kod jezera Očaga, ali će više omogućiti širenje ka MZ Petka. Buduća lokacija policijske stanice Lazarevac će nam izgradnjom i povezivanjem dve nove ulice, takozvane Severne i Crnog, pored rasterećenja u saobraćaju, doneti i nov prostor za građevinsko zemljište".

Veletržnica kao na Paliluli Bojan Stević kaže da je u planu i izgradnja veletržnice. "Neki moji sugrađani već duže iznose primedbu da Lazarevac zaslužuje veletržnicu kakva je novoizgrađena na Paliluli. Više puta sam ponavljao da je moje da slušam potrebe Lazarevčana. Tako, shodno planu koji imamo, za nju postoji mesto, kao i lokacija, a uskoro ćemo idejno rešenje predstaviti građanima. Novac će biti obezbeđen van budžeta, što je takođe značajno. Plan je da pored svih ponuda koje pijace sadrže, ima i lokale s pekarom, prodavnicu, cvećaru i sve ono što je potrebno da bi kupovina bila na jednom mestu. Iskreno se nadam i očekujem da u većini slučajeva završimo projekte, a neke započnemo. Jedino čega se pribojavam je kovid, a s druge strane, nadam da će nas mimoići i da će, globalno gledano, problem biti uskoro rešen", kaže Stević.

Najavljuje se izgradnja kružnog toka na Ibarskoj magistrali.

"Iako je taj projekat sad u fazi idejnog rešenja, on će uz pešačku pasarelu obezbediti veću bezbednost učesnika u saobraćaju". Izgradnjom Šumadijskog koridora na auto-putu Vožd Karađorđe, koji će povezati Koridor 10 s auto-putem Miloš Veliki, i Lazarevac će dobiti priključak...

"Dok sam bio državni sekretar, imao sam tu čast da prisustvujem najpre sednici Vlade kada je doneta odluka o izgradnji petlje Zupanjac i pokretanju izgradnje auto-puta Vožd Karađorđe, a zatim i o izdvajanju sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ispravio nepravdu prema Lazarevcu, koji je glavni pokretač proizvodnje električne energije sa preko 51 odsto i nosilac stabilnosti energetskog sistema, da dobije priključak na auto-put Miloš Veliki, na čemu sam veoma zahvalan. Ta konekcija će doneti bolju ekonomsku poziciju Lazarevca, jer će budućim investitorima koji budu želeli da otvore nova radna mesta i da se pozicioniraju u Srbiji Lazarevac biti zanimljiv", zaključio je Bojan Stević.

Kurir.rs/V. Todorović

Kurir