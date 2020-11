LUPAJU PO DŽEPU: Komunalci na Zvezdari naplaćuju stanarima kazne, a oni nemaju gde da parkiraju! A kad treba da reaguju NEMA IH!

Komunalna milicija na Zvezdari naplaćuje kazne građanima koji parkiraju kola ispred svojih zgrada i kuća i u okolnim ulicama iako oni nemaju gde da parkiraju! Našoj redakciji javili su se revltorani građani koji su ogorčeni postupanjem komunalaca.

foto: Kurir

- Ovo je bezobrazluk! Pa ne parkiramo mi ovde namerno, već što nemamo gde! U poslednjih nekoliko godina na Zvezdari u delu oko Bulevara kralja Aleksandra od Cvetkove pijace i oko ulice Živka Davidovića izgrađeno je mnogo zgrada, a nijedan parking! Stanari parkiraju gde stignu, jer su sve ulice, Gusinjska, Luneta Milvanovića, Živka Davidovića i ostale bukvalno krcate. Broj automobila se u ovom kraju nekoliko puta povećao u proteklih godina, ne vredi što nove zgrade imaju garaže, ni to nije dovoljno. U mnoge zgrade uselile su se i firme, pa i oni parkiraju tu službena vozila - ogorčeno pričaju stanari i dodaju da ima i novih problema zbog kršenja zakona.

foto: Kurir

- A interesantno je da neke nove zgrade čak ni nemaju garaže! Kako, mi to ne znamo. Znamo da često plaćamo kazne, a one nisu rešenje, jer ljudi nemaju gde da se parkiraju. Pišu nam kazne bez ikakvog i smisla jer to nije bahato parkiranje, već nužda. Šta vredi ako danas naplatite 100 kazni, kada će sutra na ta mesto da parkira još toliko vozila? Da li je ovde rešenje samo u kaznama? Znamo da komunalci imaju pokriće u propisima da smo se parkirali na javnoj površini. Ali pogledajte ovaj kraj, preplavljen je vozilima, a meštani idu peške ulicom jer nemaju gde od parkiranih automobila?! Ulice su uske, ne mogu da prime toliki saobraćaj, pa često dolazi do zakrčenja jer ovde sada živi nekoliko hiljada ljudi više. Tu su i kombi vozila za snabdevanja, kao i vozila brze pošte. Danas ljudi masovno naručuju robu tim putem, pa možete da zamislite haos kada ostave kombi nasred ulice jer nemaju gde da stanu kako bi isporučili pakete. Mi želimo da se pronađe neko rešenje, da ovaj kraj grada dobije nova parking mesta ili javnu garažu i da pešaci imaju staze. A ovde samo niču novi soliteri i pljušte kazne - pričaju nam ogorčeni Zvezdarci koji su se javili našoj redakciji.

foto: Kurir

Oni dodaju da Komunalni milicajci sada snimaju parkirano vozilo, pa kazne dolaze poštom na kućnu adresu, umesto što su ih kao do sada ostavljali na brisačima.

- Komšiji je napisana kazna sredinom meseca i stigla je juče. On nije ni znao da je kažnjen. Ko zna koliko puta su snimili automobile po ovim ulicama, a ljudi tu žive, jednostavno nemaju gde. Stvarno sramota - kažu oni.

E.K.

Bitka za mesto Kamenje, daske, flaše sa peskom, gajbice Naši sagovornici kažu da se po ovom kraju vodi prava bitka za parking mesto. - Vlasnici kuća misle da imaju pravo na trotoar uz ogradu njihove kuće, pa tu ostavljaju kamenje, daske, flaše sa peskom, gajbice kako bi obezbedili sebi parking mesto. Neki su stavili na "svoje" mesto i kopije registarskih tablica, kako bi "naglasili" čiji je to parking. Koliko znamo to su javne površine, ali ukoliko se drznete da tu parkirate, ne ginu vam podignuti ili slomljeni brisači, svađa i pretnje jer smatraju da je to njihovo mesto. Zašto tu ne reaguje Komunalna milicija - pitaju se čitaoci Kurira.

Kurir