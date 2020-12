CENTAR BEOGRADA SUTRA BEZ VODE ČITAV DAN: Spremite zalihe, česme suve do ponoći

BEOGRAD - Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Stari grad, u četvrtak, 3. decembra, od 8 do 24 sata bez vode će biti potrošači u Cara Dušana (od Tadeuša Košćuška do Dubrovačke), Jevrejskoj (od Cara Dušana do Visokog Stevana) i Braće Baruh (od Visokog Stevana do Cara Dušana), saopštavaju iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”. Istoga dana, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Baba Višnjinoj ulici (od Njegoševe do Krunske), dok će na opštini Zvezdara od 8 do 24 sata bez vode biti i potrošači u Ulici Svetog Klimenta. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Iz „Vodovoda” apeluju na potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web-adresi www.bvk.rs.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir