DEČACI, DOČEKALI STE! HIT U BEOGRADU: Izložba o Pameli Anderson od 8. decembra! LEPA SI PAMELA (FOTO)

BEOGRAD - Pop kultura je tema nove izložbe posvećene glumici Pameli Anderson, dve autorke, Nuše Hernavs i Milice Mijajlović, koja će biti otvorena u utorak, 8. decembra u Umetničkom prostoru "U10" u Beogradu, u organizaciji "Voždovačke galerije".

Projekat pod neobičnim nazivom "I turn boobs into trees and whales and oceans" trajaće do 25. decembra, a usled trenutne epidemiološke situacije, svečano otvaranje neće biti organizovano, a izložba će biti otvorena samo za individualne posete.

Autorke u tekstu izložbe pišu o tome da je čuvena glumica i seks simbol 90-ih godina bila željena i tražena mnogo pre Instagrama, rijaliti pojava sestre Kardašijan ili Paris Hilton.

Bila je glavna priča žute štampe u svoje vreme, zahvaljujući svom turbulentnom ljubavnom životu, poznatom porno snimku, atraktivnom telu i kasnije dijagnozi za hepatitis C.

Uloge koje je imala u raznim filmovima i serijama su sve sugerisale da je Pamela na ekranu, i van njega, uvek zapravo ista osoba - zgodna plavuša.

Predala je svoje telo svetu, ali pod sopstvenim uslovima: dok njene slike, priče, silikoni, kosa, tetovaže i ljubavnici cirkulišu internetom i štampom, ona ima priliku da govori o stvarima do kojih joj je stalo, što je ukratko bilo: spasite planetu, navodi se u najavi izložbe.

Nuša Hernavs je slobodna umetnica - fotograf iz Slovenije, koja živi u Berlinu, i nedavno je završila studije na školi za fotografiju Ostkreuz u Berlinu kao foto editor.

Radila je kao producentk za razne foto festivale i smotre za mlade umetnike kao što je Fotopub (Novo Mesto, Slovenija) i AnalogueNOW! (Berlin, Nemačka). Ko-autorka izložbe Milica Mijajlović je mlada vizuelna umetnica iz Beograda čiji opus radova (video, slika, tekst) do sada istražuje i predstavlja različita stanja i emocije, najčešće izazvane određenim impulsima iz prošlosti.

Magistrirala je na Odseku za slikarstvo na Akademiji za umetnost, arhitekturu i dizajn u Pragu, samostalno je izlagala u Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj, dok trenutno živi u Beogradu i Beču.

Voždovačka galerija kao producent izložbe je kustoska platforma koja koristi različite prostore za izlaganje i ciljano radi isključivo u lokalnom kontekstu Beograda, od 2018. godine. Članovi Voždovačke galerije su Aleksandra Stepanović, Marija Bjelić i Natalija Paunić.

Radno vreme galerije usklađeno je sa novim epidemiološkim merama.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir