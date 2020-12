VESIĆ NAJAVIO: Novi vrtić u zgradi Opštine Vračar za 300 mališana

Grad Beograd raspisao je tender za rekonstrukciju aneks zgrade gradske Opštine Vračar, koji će biti pretvoren u vrtić za oko 300 mališana.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je da će posle 15. januara biti izabran izvođač radova za adaptaciju prostora na uglu ulica Njegoševe i Kursuline, koji treba da bude završen u roku od 180 dana, saopštila je uprava Grada Beograda.

Vesić je naveo da je aneks zgrade Opštine Vračar, čija je površina skoro 700 kvadratnih metara, već nekoliko godina prazan zbog čega je, kaže, pre tri godine predložio da se adaptira u vrtić.

''Zahvalan sam predsedniku Opštine Vračar Milanu Nedeljkoviću što je prihvatio moj predlog. Sada su se stekli svi uslovi da raspišemo tender'', naveo je Vesić.

On je dodao da će u zgradi Opštine Vračar početi da radi novi vrtić u koji će ići oko 300 mališana.

''Vrtić će imati 692,48 kvadrata, a dvorište 186 metara kvadratnih. U vrtić će se ulaziti iz Kursuline ulice'', precizirao je Vesić.

On je dodao da je aneks opštinske zgrade izgrađen 1959. godine i da se u njegovom prizemlju nalazi svečana sala gradske Opštine Vračar.

Vesić je naveo da je Grad Beograd u ovoj godini započeo gradnju ili završio čak osam vrtića.

Podsetio je da je prošle nedelje otvoren novi vrtić u Surčinu u koji će ići oko 250 mališana, kao i da se trenutno grade vrtići u Ulici Miloja Zakića na Čukarici, Bulevaru patrijarha Pavla u Rakovici, Belom polju u Obrenovcu, Novogradskoj ulici u Zemunu, kao i u Bloku 62 i na Bežanijskoj kosi u Novom Beogradu.

Vesić je naveo da će do kraja godine biti raspisani tenderi za izgradnju vrtića u naselju Braće Jerković na Voždovcu, naselju Mirijevo na Zvezdari, naselju Miljakovac 3 u Rakovici, na levoj obali Dunava u opštini Palilula, u selu Stepojevac u Lazarevcu i u Mladenovcu.

''To znači da ćemo do kraja sledeće godine izgraditi 14 novih vrtića u kojima će biti mesta za oko tri hiljade mališana. To je manje - više broj dece koji je na listi čekanja za vrtiće'', ukazao je Vesić.

Dodao je da je pre osam godina na listama čekanja za beogradske vrtiće bilo oko 10.000 dece, kao i da je Grad u poslednje tri godine vratio oko 3,5 milijardi dinara roditeljima kojima je duplo skuplje naplaćen boravak dece u vrtićima u periodu od 2008 do 2012. godine.

''Za taj novac mogli smo da izgradimo još 15 vrtića'', naveo je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir