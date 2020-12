PUNA KUĆA ZMIJA! Predrag sa Zvezdare ih drži u ZATOČENIŠTVU, ostvario je dečački san! (KURIR TELEVIZIJA)

Ovo je priča o prvom čoveku u Srbiji kome je pošlo za rukom da na našim prostorima razmnoži zmije. Trenutno u kući Predraga Radosavljevića na Zvezdari živi oko trista egzotičnih reptila najrazličitijih boja i šara. Loptasti piton, tepih piton i nekoliko vrsta boa čiji preci dolaze iz Azije, Afrike i Australije.

Kako kaže već u detinjstvu je znao da će imati neobičnog ljubimca.

"Kad sam imao devet godina sam prvu zmiju uhvatio, doneo kući igrao se malo sa njom, pa je pustio, ali od malena sam imao tu neku sklonost ka gmizavcima", kaže Predrag za Kurir televiziju.

Na pitanje zašto baš zmije, kaže najverovatnije zbog te neke "mistike" koja ih karakteriše.

"Svi ih se plaše. One su onako neka mistična stvorenja, verovatno me to privuklo da ih malo bolje proučim, da im se približim", nastavlja Predrag priču o svojoj neobičnoj ljubavi prema zmijama.

I približio im se dovoljno. Prva tropska zmija, loptasti piton, stigao je iz Afrike 1998. godine.

"Onda sam saznao da zmije u stvari mogu da se odgajaju u zatočeništvu. U to vreme kod nas to niko nije radio. To se radilo negde u Evropi, u Americi naročito i to je meni strašno bilo izazovno, razmnožiti pitone u nekim kućnim uslovima", otkriva on.

Kako ističe uspeo je u svom poduhvatu sa razmnožavanjem zmija 2002. godine i to mu je bilo nešto veoma fascinantno.

Predrag nam objašnjava, da kada je reč o zmijama, zatočeništvo ima potpuno drugačije značenje od onog surovog, na koje asocira.

Ljubav prema zmijama, Predrag je preneo i na svoju decu.

Da ne otkrivamo previše, ima tu mnogo tajni koje nam je ovaj zaljubljenik u zmije ispričao o njima, ali i uživo pokazao.

Uverite se i sami.

