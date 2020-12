KO KAŽE DA SE U SRBIJI NE RECIKLIRA? Sedmogodišnji blizanci sa Dorćola pokazali kako se čuva planeta (KURIR TELEVIZIJA)

Zbog toga što su čitave godine reciklirali otpad i čuvali životnu sredinu, sedmogodišnje blizance sa Dorćola, Srđana i Mladena, posetio je zeleni, ekološki Deda Mraz. To što su zajedno sa roditeljima pokazali kako se voli grad i daje svakodnevni doprinos buđenju svesti o čistoći, primetili i odlučili su da nagrade iz JKP "Gradska čistoća". Oni su im darivali novogodišnje paketiće pune slatkiša i igračaka. "Volela bih da toga ima mnogo više. Vide nas ponekad komšije, bude im zanimljivo kad nas vide sa klincima, gledaju to optimistično. Nadam se da će se više ljudi uključiti u akciju i da će želeti da se više bave time", ispričala je majka dečaka, Lena Cvijić. Direktor JKP "Gradska čistoća" Marko Popadić kaže da braća treba da budu primer kako se reciklira otpad. "Sve u kući što što koriste a može da se reciklira, oni odvajaju i sortiraju i dovoze u ovo naše reciklažno ostrvo", pohvalio je on ovaj svetao, ali nažalost redak primer.

