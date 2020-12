TU VEST ČEKAMO 50 GODINA: Vesić: Usvajanje Plana detaljne regulacije za Makiško polje početak je izgradnje metroa u Beogradu

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je za danas usvajanje Plana detaljne regulacije za Makiško polje na sednici Skupštine Grada Beograda.

Prema njegovim rečima, ta odluka će omogućiti da Grad Beograd do kraja sledeće godine izda građevinsku dozvolu za izgradnju depoa, a ujedno i početak izgradnje metroa u prestonici. - Tu vest čekamo 50 godina, tačnije 4. decembra 1971. godine prvi put je Beogradu obećan metro. Za ovih 50 godina Beograd se nije pomakao dalje od ideje. Sledeće godine počinje izgradnja metroa, koji će biti završen 2028. godine - precizirao je Vesić. On je istakao da usvajanje Plana detaljne regulacije za Makiško polje znači da Beograd dobija metro. - Odbornici koji danas budu glasali za ovaj plan, glasaju za istoriju. Glasaju da se naš grad reši saobraćajnih problema i da šinski sistem postane dominantan način prevoza u gradu - istakao je Vesić. On je podsetio da je izgradnja depoa na Makiškom polju u zoni šire zaštite vodoizvorišta i prostor u kome je bila dozvoljena gradnja što je, kako je naglasio, potvrdila i studija Instituta "Jaroslav Černi". Vesić je podsetio da je 1956. godine na istom mestu izgrađeno 70 kilometara šina, 174 skretnice i depo za vozove. Takođe, kako je rekao, i blokovi 44, 45 i 70 na Novom Beogradu se nalaze u zoni šire zaštite vodoizvorišta. - Uz poštovanje svih mera, takva gradnja nije uticala na kvalitet vode za piće. Nova lažna priča, koja je plasirana poslednjih dana oko ugroženog vodosnabdevanja, ima za cilj da Beograd ne dobije metro – istakao je Vesić i pozvao odbornike da na današnjoj sednici Skupštine grada podrže usvajanje Plana detaljne regulacije za Makiško polje.

