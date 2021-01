MOJ MILANE, KAD U VOJSKU POĐEŠ: Evo šta su Beograđani rekli o ideji da se vrati obavezan vojni rok! Šta vi kažete? (ANKETA)

BEOGRAD - Većina građana Beograda smatra da je vraćanje obaveznog roka dobra ideja, jer smatraju da to doprinosi večoj stabilnosti zemlje, ali i učenju mladih disciplini.

U Tanjugovoj anketi na pitanje da li su za vraćanje obavezne redovnog služenja vojnog roka u Srbiji, kao ideju koja će se detaljno razmatrati, jedan stariji gospodin kaže da je to odlična ideja, te da treba da se vrati obavezni vojni rok ako ne u dvogodišnjem trajanju, makar 18 meseci i da će to naučiti mlade ispravnim vrednostima.

Drugi sugrađanin koga smo sreli u Knez Mihailovoj kaže da je načelno za realizaciju takve ideje, ali da umnogome zavisi koliko će vremenski trajati ta vojna obaveza. On smatra da je najbolje da vojni rok traje ne duže od tri meseca. Mlađi dečko kaže da je protiv takve ideje, ali ne obrazlaže zašto, dok je drugi kako kaže, apsolutno da za vraćanje vojnog roka.

Za jednog Beograđanina je takva ideja u redu, ali za njega je pitanje koliko će to finansijski koštati. "Jesam za vraćanje vojnog roka. Imamo decu, imamo mlade, zašto da ne, samo je veoma bitno koliko će nas to koštati", objašnjava on.

Druga dva gospodina kažu da su takođe za vraćanje vojnog roka, te da oni imaju iskustvo s tim i da bi bilo dobro i za mlade da to to iskuse.

Mlađi sugrađanin kog smo sreli u šetnji sa devojkom rekao je da ne podržava jednu takvu ideju, ali da nema vremena da razmišlja i objašnjava svoj stav, dok je drugi koji je žurio da se vrati na posao, kada je čuo pitanje vratio se i rekao - da, te dodao da je u svom odgovoru rekao sve. Za kraj jedan bračni par je sa oduševljenjem saslušao pitanje i jednoglasno rekao da su za vraćanje obaveznog vojnog roka u Srbiji.

