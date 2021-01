VESIĆ SE NA FB POHVALIO INTERVJUOM ZA KURIR Otkrio koji mu je Božić bio najlepši i kako ga je slavio u detinjstvu kod babe i dede!

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić pohvalio se na svom Fejsbuk profilu prazničnim intervjuom u Kuriru koji možete pročitati u današnjem božićnom dvobroju koji vas već čeka na kioscima, a u kojem za naš list otkriva da se Božiću raduje možda i više nego Novoj godini....

- Najpre zato što Božić pamtim još iz detinjstva, kada sam odlazio kod babe i dede. Tada su mi svi običaji koji su se upražnjavali za Božić ostali u sećanju.

Najlepši Božić koji sam ikad doživeo je bio pre nekoliko godina, kada sam bio u Vitlejemu, u Izraelu, i to je pravo mesto gde može da se proslavi Božić. Inače, bio sam u Svetoj zemlji četiri puta i čak imam pravo da nosim "hadži", ali to ne radim iz praktičnih razloga. Kada se nađete u Vitlejemu, u Crkvi Hristovog rođenja, bez obzira na to da li ste vernik ili niste vernik, imate poseban osećaj prema mestu gde se rodio Isus Hrist...

foto: Kurir

Za Božić bih svim ljudima poželeo da pokušamo da budemo dobri jedni prema drugima, da budemo solidarni i da ovo što smo u epidemiji koronavirusa naučili - da pomažemo jedni drugima - da nam to i ostane, ako je moguće. I da budemo više ljudi i da više vodimo računa jedni o drugima, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić u intervjuu za praznični božićni dvobroj Kurira...

(Kurir.rs/Facebook)

