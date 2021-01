GORAN VESIĆ ZA KURIR: Krizni štab će i posle 11. janura nastaviti rad ugostitelja do 20 sati, ali ja ću tražiti ublažavanje mera!

BEOGRAD - Očekujem da Krizni štab potvrdi da se i posle 11. janura nastavi isti režim rada privrede odnosno da ugostiteljski, maloprodajni objekti kao i oni koji rade u sektoru usluga nastave da rade do 20 sati - kaže za Kurir zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić

On navodi da će se tokom naredne nedelje sastati u Privrednoj komori Srbije sa predstavnicima ove organizacije i kompanija koje rade u sektoru usluga kako bi predložili novo ublažavanje mera kriznom štabu Vlade Republike Srbije čim počne masovna imunizacija.

Deliće i letke Prevoz za najstarije na vakcinaciju - Borim se za svako radno mesto u Beogradu kao što ću se zalagati za svaku vakcinu za naše Beograđanke i Beograđane. Jer Beograd je već sada spreman. Sami ćemo da platimo opremanje punktova, sami ćemo da ih održavamo, delićemo letke građanima o potrebi vakcinacije, prevozićemo najstarije koji koji to žele a sami ne mogu da dodu na imunizaciju. AngažovaĆemo sve resurse koje imamo i mi i beogradska privreda - kaže Vesić i dodaje da će na tome raditi od ujutru do uveče samo da se što više ljudi vakciniše i da se vratimo normalnom životu, kao pre korone. - Ovaj grad mora da radi i trebaju nam turisti. To je najveći interes Beograda. To će se dogoditi brže nego što očekujemo - ističe Vesić.

- Prošlo je devet dana od proslave Nove godine i nije došlo do značajnijeg porasta broja zaraženih što je posledica discipline koju su za Novu godinu pokazali, kako gradanke i gradani Beograda, tako i ugostitelji. U januaru postoji samo jedan dan kada možemo da očekujemo potencijalno veće okupljanje ljudi, a to je 13. januar i proslava srpske Nove godine. Slave, od Sv. Stefana koji je danas, do Svetog Jovana i Svetog Save koje nas očekuju slavi mnogo manji broj ljudi od Nikoljdana ili Aranđelovdana i siguran sam da će se naši ljudi ponašati odgovorno, kao što su to činili tokom prošle godine kada su se slavile slave ili Božić, bez gostiju uz prisustvo samo članova porodice - ističe Vesić i dodaje:

- Zahvaljujući predsedniku Vučiću, Srbija je treća zemlja u Evropi koja je počela imunizaciju stanovništva. Beograd je ponudio Vladi Republike Srbije 17 punktova za imunizaciju koje ćemo da pripremimo i da ih održavamo. Moj posao je da obezbedim da građanke i građani Beograda, koji to žele, mogu brzo da prime vakcinu. Čim počne imunizacija, tražićemo da dođe do novog popuštanja mera kako bi kompanije koje rade u sektoru usluga mogle da rade duže. Privreda mora da radi. Znam da me napadaju zbog toga, ali ja sam u gradu odgovaran za ekonomiju Beograda, a to znači za radna mesta. U sektoru usluga radi 40.000 Beograđanki i Beograđana i to su ljudi koji treba da odnesu plate svojim porodicama. Primam platu da bih se borio za radna mesta u Beogradu. Ja sam praktičan covek. U Beogradu oko 190 hiljada ljudi više radi nego 2012. godine i namera mi je da se ta radna mesta sačuvaju i otvore nova.

Kurir.rs

Kurir