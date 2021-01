OD JUTROS NEMA ŠALE: Saobraćajci kažnjavaju ako vozite sa snegom na haubi ili tablicama MOŽETE OSTATI I BEZ 18.000 DINARA

Nakon snega u gradskim sredinama obično nastane noćna mora. Otežan saobraćaj, mokra obuća, padovi...

Za ovo su umnogome odgovorni građani koji ne čiste sneg ispred svojih ulaza. Njima slede i paprene kazne propisane zakonom.

Uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara je obavezno za pravna i fizička lica koja koriste te objekte. Pored čišćenja trotoara obavezno je i čišćenje vozila od snega. U suprotnom slede novčane kazne.

Ako zbog nemara neko bude povređen kazne mogu biti i nekoliko puta veće.

Kad padne sneg ili temperatura ode u minus mnogi vozači su u problemu da "odmrznu" i očiste svoja vozila. Ako to ne urade i krenu automobilom dok na prozorima, krovu, haubi ili tablicama još ima snega ili leda, rizikuju i kaznu od 5.000 dinara, odnosno od 6.000 do 18.000 dinara ako zbog toga dođe do nezgode u saobraćaju.

Sneg ili led pri naglom kočenju skliznu na vetrobransko staklo ili mogu - ako je u pitanju autobus ili kamion - padnu na neki od automobila pored ili iza. U najboljem slučaju sve se završi pucanjem šoferšajbne, a u najgorem može doći i do sletanja s puta.

Zimske gume

Vozači su dužni da od 1. novembra do 1. aprila na vozila stave zimske gume ako na putu ima poledice. Osim što to povećava bezbednost, vozačima štedi i 6.000 do 20.000 dinara, ako su kažnjeni kao fizička lica, a za pravna lica kazne su od 100.000 do 800.000 dinara.

Za slučaj da izazovu saobraćajnu nezgodu ili učestvuju u njoj, a utvrdi se da nemaju zimske gume, predviđene su i kazne zatvora do 45 dana.

Za klizave trotoare kazne idu i do 50.000 dinara

Stanari i vlasnici lokala su prema tim propisima odgovorni za to trotoare u širini od pet metara ispred zgrade budu očišćeni.

U suprotnom su kazne za stanare 5.000 dinara, za preduzetnike 25.000, a za pravna lica 50.000 dinara. A pravna lica su podsećanja radi i stambene zajednice.

(Kurir.rs/Srbija danas)

Kurir