VREME JE DA SE RAZMISLI O POPUŠTANJU MERA Vesić: Radno vreme lokala produžiti do 22 sata

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da u trenutku kada počinje masovna imunizacija stanovništva i kada je odgovornošću građana smanjen broj zaraženih, vreme je, kaže, da razmisli o popuštanju mera.

Vesić je rekao da je o tome razgovarao i sa predstavnicima Privredne komore Srbije i privrednika.

Kako je dodao, sada kada se vidi "svetlo na kraju tunela" i kada je počela imunizacija, vreme je da se produži radno vreme bar do 22 sata.

- Zahvaljujući naporima predsednika Vučića mi smo treća zemlja u Evropi u kojoj je počela vakcinacija i obezbeđeno je dovoljno besplatnih vakcina za sve građane. Posebno sam srećan jer je Grad Beograd uspeo da se izbori da sektor usluga radi do 20 sati - rekao je Vesić, a saopštio Beoinfo.

Ističe da danas u Beogradu lokali rade, dok je sve zatvoreno u Parizu, Berlinu, Londonu, Pragu i Beču.

Vesić kaže da je država uspela da nađe meru između očuvanja javnog zdravlja i čuvanja radnih mesta.

- Obezbedili smo da Beograd radi i tako omogućili desetinama hiljada ljudi da dobijaju plate. Ponosan sam na to. Svesno sam se borio za radna mesta iako sam bio meta napada. Znao sam da ako se zatvori sektor usluga samo u Beogradu ostaje bez posla 40.000 žena i muškaraca - istakao je Vesić.

Dodao je da je video izjave lekara iz Kriznog štaba da oni prelažu da se mere ne popuštaju do kraja januara.

- Oni za to imaju svoje argumente kao i mi svoje, razgovaraćemo. U svakom slučaju očekujem da se od 1. februara radi do 22 sata. Mi ćemo se boriti da se to dogodi i ranije - zaključio je Vesić.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir