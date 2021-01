VESIĆ PRIMIO VAKCINU: Poziv svim građanima da se prijave! Izjasnio sam se za bilo koju, a primio sam kinesku

BEOGRAD - Samo jutros, tokom prva dva sata vakcinacije na najvećem punktu u glavnom gradu, na Beogradskom sajmu, vakcinu je primilo gotovo 400 ljudi, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je i sam danas primio vakcinu.

"Juče smo u Beogradu vakcinisali 3.791 osobu, od čega na Sajmu 1.241. Pored Sajma, svi domovi zdravlja imaju punktove za vakcinaciju, tako da ćemo ovih dana imati i više vakcinisanih", rekao je Vesić novinarima.

On je pozvao sve Beograđane da iskoriste priliku da se vakcinišu, jer je to, ističe, jedini način za uspešnu borbu sa epidemijom. Podsetio je da je Beograd organizovao kol centre za sve starije od 65 godina, kako bi dobili potrebne informacije o proceduri vakcinacije, a takođe, nepokretnim ili teže pokretnim sugrađanima, kao i onima koji nemaju prevoz, Grad će pomoći da se prevezu do mesta vakcinacije.

Vesić je dodao da je juče prevezeno više od 250 ljudi na vakcinaciju.

"Nećemo dozvoliti da neko ostane bez vakcine zato što nema prevoz ili je udaljen od mesta za vakcinaciju. Pomoći ćemo svima da dođu do vakcine", rekao je Vesić.

Podsetio je da Srbija ima dovoljno vakcina, više od 1,3 miliona doza na raspolaganju, a da su funkcioneri tu da ličnim primerom pokažu da svi treba da se vakcinišu.

"Zato sam se i ja vakcinisao, kao i ljudi iz vlade, Gradske uprave, očekujemo i javne ličnosti. Vakcinacija je jedini način da zarvšimo sa epidemijom. Što se više ljudi bude vakcinisalo, pre ćemo se vratiti normalnom životu", poručio je Vesić. On je naveo da je primio kinesku "Sinofarm" vakcinu, ali da se izjasnio da bi primio bilo koju.

Pojasnio je da se na beogradskom sajmu vrši imunizacija kineskom vakcinom, a ko se opredeli za konkretnu vakcinu, dobiće raspored kako će se i gde vakcinisati. "Što se mene tiče, svaka vakcina je dobra", rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

