OVAKO IZGLEDA VAKCINACIJA NA BEOGRADSKOM SAJMU: Vodimo vas korak po korak, a sve ukupno ne traje više od pola sata (FOTO)

BEOGRAD - U hali 11 Beogradskog sajma u toku je masovna vakcinacija građana kineskom vakcinom "Sinofarm", a sama procedura traje najduže pola sata i to sa obaveznih 15 minuta, koliko se savetuje svakom vakcinisanom da sačeka posle cepljenja, kako bi se videlo ima li eventualnih reakcija.

U halu se ulazi u manjim grupama, a na ulazu se svakome meri temperatura, nakon čega sledi dezinfekcija ruku. Zatim se popunjava obrazac sa ličnim podacima, koji se potom predaje lekaru, koji proverava da li ima kontraindikacija za primanje vakcine.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Posle kraćeg razgovora sa lekarom, građani odlaze u "informatički deo", gde im se podaci unose u bazu.

Nakon toga ide se u kabinu za vakcinaciju, kojih ima 20-ak, a na kraju je po protokolu, potrebno da se ostane u čekaonici 15-ak minuta, kako bi se utvrdilo da nema nekih negativnih efekata, kaže za Tanjug direktor vladine Kancelarije za IT Mihailo Jovanović.

Posle cepljenja, dobija se potvrda o izvršenoj vakcinaciji, koja sledećeg dana stiže i u elektronskoj formi. Sve vreme, građanima su na usluzi volonteri, njih 24-oro, iz tri srednje medicinske škole.

"Juče, prvog dana vakcinacije, nije bilo nikakvih problema, ali tu su i ekipe Hitne pomoći, koje mogu da priskoče u pomoć, ukoliko bilo šta zatreba u bilo kom trenutku", rekao je Jovanović.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

On je naveo da je do jutros 400.000 građana izrazilo interesovanje da budu vakcinisani. "Juče smo počeli, ovde su bili pripadnici MUP i Vojske Srbije. Danas smo pozivali građane, po prioritetima, kako su definisali Ministarstvo zdravlja i Institut "Batut". Danas je pozvano više od 1.200 građana iz kategorije starijih od 75 godina, i od 64 do 75 godina, a danas se vakcinišu i prosvetni radnici", rekao je Jovanović.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

On je dodao da su danas krenuli sa radom i drugi punktovi u Srbiji. "Organizacija je na odličnom nivou, volonteri pomažu građanima za sve što treba", rekao je Jovanović. Danas je na Sajmu počela i vakcinacija novinara.

Inače, od jutros do 13 sati u Srbiji je vakcinisano više od 13.000 ljudi. Vakcinacija se sutra nastavlja, a predsednik Aleksandar Vučić očekuje da će sutra biti oboren današnji rekord i da će biti vakcinisano 30.000 ljudi.

(Kurir.rs/Tanjug)

