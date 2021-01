KOL-CENTRI RADE PUNOM PAROM: Volonteri u Beogradu prijavili oko 10.000 penzionera za vakcinaciju

od 8 do 20 časova, vikendom do 16

U 17 beogradskih kol centara, za pomoć starijima od 65 godina oko vakcinacije protiv virusa korona, do sada je ostvareno oko 30.000 poziva, a volonteri su za imunizaciju prijavili više od 10.000 sugrađana, uz njihovu saglasnost.

Putem kol centara penzioneri mogu da se obrate i za pomoć oko prevoza do mesta vakcinacije, a zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da je od 18. januara, kada su kol centri počeli sa radom, do punktova za imunizaciju prevezeno oko1.200 najstarijh Beograđana.

- Nijedan građanin i građanka ne smeju da ostanu da se ne vakcinišu, ukoliko ne znaju kako da se prijave ili nemaju prevoz do mesta vakcinacije. Naš zadatak je da im to obezbedimo jer je to jedini način da se zaštitimo od ove epidemije - rekao je Vesić.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević podsetila je da je produženo radno vreme kol centara i da od ponedeljka građani mogu da se obrate za pomoć od 8 do 20 časova, dok se danas i sutra pozivaju primaju od 8 do 16 časova. Ona je navela da tokom vikenda 30 volontera iz Kancelarije za mlade Grada Beograda pomaže u organizaciji i sprovođenju vakcinacije na Beogradskom sajmu.

- Grad Beograd je dao svoj maksimalan doprinos kako bi se što brže i organizovanije pristupilo masovnoj imunizaciji - navela je Stanisavljevićeva.

