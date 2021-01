REKONSTRUISANA PETA BEOGRADSKA GIMNAZIJA, Vesić: Sada je ovo najmodernija škola u Beogradu

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić obišli su danas rekonstruisanu Petu beogradsku gimnaziju. Vesić je rekao da je rekonstrukcija zgrade završena, te da je to sada najmodernija škola u Beogradu. – Zadovoljan sam jer na svakih nekoliko meseci za drugu školu u Beogradu kažemo da je najmodernija. Donedavno, taj epitet je upotrebljavan za osnovnu školu u naselju Leštane, koja je završena u septembru prošle godine. Istorija Pete beogradske gimnazije svedoči o tome koliko je Srbija bila napredna država u odnosu na druge zemlje, budući da smo imali Žensku gimnaziju još 1905. godine, što nije bio slučaj u mnogim zemljama koje su danas članice Evropske unije. U to vreme bilo je mnogo polemike o tome da li je Srbiji potrebna Ženska gimnazija, imajući u vidu da je tadašnje „muške” gimnazije pohađala samo jedna učenica. Ipak, pojavom Ženske gimnazije sve više devojaka je krenulo da pohađa gimnazije i tako je srpsko društvo pokazalo dozu zrelosti, koja nije bila karakteristična za to vreme. Primera radi, tako je naša Vojska bila prva u Evropi u kojoj su žene mogle da postanu oficiri – istakao je Vesić.

foto: Beoinfo

Kako je naveo, rekonstrukcija Pete beogradske gimnazije je pravi primer odlične saradnje Republike Srbije, Grada Beograda i Opštine Palilula. – Peta gimnazija je previše važna da bi posao bio prepušten isključivo Opštini, Gradu ili Republici. Zbog toga smo radili zajedno, a trebalo bi istaći da je najviše novca obezbedila Republika Srbija, koja je preko Kancelarije za javna ulaganja obezbedila 3,5 miliona evra. Opština Palilula i Ministarstvo prosvete su obezbedili novac za opremanje kabineta. Zajedničkim radom menjamo naš grad i ulažemo u ono što je najvažnije, u obrazovanje mladih generacija – pojasnio je Vesić. Očekuje nas, dodao je, posao na završetku rekonstrukcije Zemunske gimnazije, a nakon toga na red dolazi i Osma beogradska gimnazija.

foto: Beoinfo

– Zajedno sa Ministarstvom prosvete i Kancelarijom za javna ulaganja radimo na tome da Treća beogradska gimnazija takođe bude obnovljena. Opštinsko i gradsko rukovodstvo razgovaraće sa Ministarstvom prosvete o mogućnosti da na levoj obali Dunava budu izgrađene jedna gimnazija i jedna srednja škola. To naravno nije posao koji može da bude završen brzo, jer je potrebno pronaći lokaciju i obezbediti zemljište, uraditi projekte, pa tek onda preći na realizaciju. Zajedno ćemo raditi na svemu tome, a činjenica da na opštini Palilula živi više od 150.000 ljudi dovoljno govori o potrebama za srednjom školom i gimnazijom na levoj obali Dunava. Zajednički rad Opštine, Grada i Republike donosi rezultate koji su dobri za građane, zbog čega zahvaljujem svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta – naglasio je Vesić. On je podsetio da je u toku rekonstrukcija Druge beogradske gimnazije, kao i da se u Beogradu trenutno gradi osam vrtića, a u planu je još šest dodatnih, od kojih je jedan na Paliluli, na levoj obali Dunava. – Izgradnja vrtića, obnavljanje osnovnih i srednjih škola, dokaz su da nam je obrazovanje jedan od prioriteta – poručio je Vesić. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić istakao je da su obezbeđeni veoma dobri uslovi za učenike ove gimnazije, čiji maturanti postižu izvanredne rezultate na prijemnim ispitima za fakultete. – Ove uslove obezbedili su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kancelarija za javna ulaganja, Grad Beograd i Gradska opština Palilula. To je pokazatelj jedne sinergije u poboljšanju uslova za obrazovanje. Kancelarija za javna ulaganja uložila je 482 miliona dinara, a značajan deo sredstava uložili su Gradska opština Palilula i Grad Beograd. Za opremanje kabineta prirodnih nauka, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uložilo je šest miliona dinara. Mislim da će ovaj objekat sada pružiti odlične uslove za više od 1.200 učenika i oko stotinu zaposlenih – rekao je Ružić, dodajući da je ova škola značajna i sa istorijskog aspekta jer je doprinela emancipaciji žena i ženskih prava. Predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić istakao je da je ovaj projekat završen u rokovima, iako su bili teški uslovi.

foto: Beoinfo

– Bili smo svedoci kako je Gimnazija ranije izgledala s obzirom da u nju nije bilo ulagano više decenija. Uz pomoć Grada i Republike uspeli smo da za nekoliko godina rekonstruišemo Ulicu kraljice Marije, Ruzveltovu, napravimo park Raše Popova, izgradimo novu Palilulsku pijacu, rekonstruišemo Petu gimnaziju od temelja do krova, stadion Tašmajdan, koji je uređen po najvećim standardima, kao i Sportski centar „Tašmajdan”. Na jednom kvadratnom kilometru uloženo je desetine miliona evra a da se Grad, Republika ili Opština nisu zadužili. Drago mi je što smo deo ovog tima i što nastojimo da svaki deo Beograda dobije nešto što će promeniti lice tog dela grada. Izgradnja vrtića na levoj obali počeće u toku ove godine, a najavili smo i uslužni centar sa određenim službama. Na taj način ljudi ne bi morali da prelaze 15 ili 20 kilometara, jer mi smo servis građana i to je naša obaveza – rekao je Jovičić. Direktorka Pete beogradske gimnazije Borka Popović zahvalila je svima koji su pomogli da škola bude obnovljena. – Ovo će veoma značiti našim učenicima, kao i onima koji su završili Petu beogradsku gimnaziju i bili zainteresovani za to kako će njihova škola izgledati u novom ruhu. Sada škola može da otvori vrata i učenicima koji imaju neke poteškoće, jer imamo sve pogodnosti za njih. Naša specijalizovana odeljenja za biologiju i hemiju, zatim istorijsko-geografsko odeljenje sada će imati još bolje uslove za rad, a takođe i svih 1.243 učenika, za koje se nadamo da će ih i više biti – istakla je Borka Popović.

(Kurir.rs/ Beoinfo)

Kurir