DESET GODINA TRAŽE PRELAZ: Meštani Ostružnice svakodnevno RIZIKUJU ŽIVOT, ali REŠENJA još ni na pomolu (KURIR TELEVIZIJA)

PREKO MAGISTRALE DO KUĆE

Preko magistrale do kuće, meštani Ostružnice osuđeni su na to da svakodnevno rizijuju svoj život kako bi stigli do svojih domova.

Više od jedne decenije građani Ostružnice biju za sada neuspešnu bitku i pokušavaju da reše problem nebezbednog prelaska preko magistralnog puta. Prema njihovim rečima, obraćali su se svim nadležnim institucijama, od opštine Čukarice do Direkcije za puteve i Gradu Beogradu, ali nikakvo rešenje nisu dobili.

-Problem je što da bismo došli do gore mi prelazimo duplu punu crtu i to radimo već 10 godina i niko neće da reši problem. Svi su upoznati, osim Ministarstva zdravlja, sve institucije i jedino se ministarka saobraćaja založila za ovaj problem, ali rešenje sada i dalje stoji u katastru, jer oni ne znaju, neće ili im nije dozvoljeno da se time bave.

Nesrećnih slučajeva ima, a rešenja i dalje nema. Čak dve žene izgubile su život, a drugi prelaz i dalje nije napravljen.

Prema rečima meštana, kome god da su se obraćali za ovaj proble, svi su skidali odgovornost sa sebe, ali oni od borbe ne odustaju.

Istrajni su u tome da se nađe rešenje, kako bi na bezbedan način stizali svojim kućama.

