KORONA ŽURKE I NEREALNE SCENE U BEOGRADU: Više od 700 ljudi na jednom mestu, bio je to potpuni šok! (KURIR TELEVIZIJA)

Prethodni vikend komunalni milicajci, policija i inspektori imali su pune ruke posla zbog žurki i živih svirki na kojima je bilo i po nekoliko stotina ljudi.

Najviše ih je bilo u Beogradu, a scena koja je sve šokirala bio je lokal na Tašmajdanu u kome je bilo više od 700 ljudi.

Ivan Divac načelnik komunalne milicije kaže da je i sada šokiran prizorom sa terena.

“To su zaista nadrealne scene koje zatičemo, za ne poverovati. U sred epidemije u svetu i u Srbiji da neko u centru Beograda okupi preko 700 ljudi, to zaista ne mogu da shvatim”, rekao je Divac gostujući u “Pulsu Srbije”.

Kako kaže tokom novogodišnjih praznika i početkom janura sve do Srpske nove godine, ljudi su se pridržavali epidemioloških mera.

Kada su brojke obolelih počele da rastu, komunalna policija je pojačala kontrole.

“Od četvrtka sam bukvalno svaku noć na terenu. Zatičemo nerealne scene. Počeli smo od Skadarlije, zatvorili smo je, onda smo prešli na širi centar. Mislili smo da je skandal kada zateknemo sto ljudi u lokalu, ali 700 u Aberdarevoj, to je bio potpuni šok”, rekao je Divac.

On ističe da mu je neverovatno da niko nije primetio toliki broj ljudi i da niko nije prijavio tu žurku, već je komunalna milicija slučajno zatekla taj prizor.

Kaže da su izgovori onih koji organizuju takve žurke “pa moramo nešto da radimo”.

“Ne mogu da shvatim ljude, umesto da radimo do 20 sati u uslovima pandemije u kojima se može raditi kako bismo sačuvali zdravlje ljudi, mi imamo neodgovorne pojedince koji misle da mogu da organizuju žurku kada njima padne na pamet”, kaže Divac.

On dodaje da takvi pojedinci mogu da prouzrokuju da dođe do toga da sve potpuno zatvorimo poput pojedinih zemalja u okruženju i da ne možemo ni do 20 časova sedeti u lokalima.

