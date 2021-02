VAKCINACIJA U NOVOM BEOGRADU Đerlek: Za danas u Belekspo centru planirano pelcovanje 2.200 građana

BEOGRAD - Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kazao je da je, prema najavama, za danas planirano da 2.200 ljudi bude vakcinisano u Belekspo centru na Novom Beogradu.

On je naveo da je do sada u Srbiji 946.000 ljudi u procesu imunizacije, a da je revakcinisano 306.332. "U toku današnjeg dana je planirano da prvu dozu vakcine primi još 19.132, a da revakcinisano bude 50.252. To znači da ćemo danas dati više od 70.000 doza vakcine na nivou cele zemlje", kazao je Djerlek za RTS.

Djerlek je dodao da je Srbija odradila 80 odsto prve faze i 45 odsto druge faze vakcinacije. Po prioritetima, na vakcinaciju dolaze iz sektora prosvete, policije, vojske i tu postoji, kako kaže, još nezavršenog posla, ali dodaje da je jako važno da će Srbija najverovatnije danas dostići "milion datih doza".

"Međutim, ne smemo da se opustimo. Prva doza nije dovoljna, neophodno je, i ja i dalje pozivam na što striktnije poštovanje protivepidemioloških mera. Borba sa koronavirusom nije sprint nego maraton'", poručio je Djerlek.

On očekuje da će u ponedeljak u Srbiju doći 40.000 Fajzer vakcina, a kako kaže, u martu treba da pristigne i 125.000 doza proizvođača AstraZeneka iz Velike Britanije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir