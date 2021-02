OPŠTINA VOŽDOVAC I U 2021.GODINI NASTAVLJA DA DARUJE NOVOROĐENE BEBE I MAME

Opština Voždovac je i u 2021. godini pokazala brigu o svojim namlađim stanovnicima i njihovim mamama. Uz čestitke dobrodošlice, predsednica Gradske opštine Voždovac Ivana Tomić Ilić danas je započela podelu poklon paketa za novorođene bebe i mame. Prvih 100 voždovačkih beba rođenih u ovoj godini, Opština je obradovala poklonima koji su im potrebni za negu i igru. Prilikom podele, predsednica Tomić Ilić je izjavila da osmesi na licima, radost i zahvalnost, nemaju cenu.

„Jako sam srećna što će najmlađi Voždovčani prvu igru započeti igračkama koje im je poklonila njihova Opština. I mi se sa njima radujemo, jer su ovo naše najslađe aktivnosti i događaji“, rekla je Tomić Ilić.

Ovo je samo početak akcije, jer će krajem svakog meseca novorođenčadi dobijati poklone u znak pažnje i zahvalnosti što naš Voždovac čine bogatijim i lepšim.

Predsednica Tomić Ilić se na izdvojenom vremenu zahvaljuje svima koji su se odazvali, a to su:

