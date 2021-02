GRAD BEOGRAD SE PROTIVI SKRAĆENJU RADNOG VREMENA: Vesić naglasio da se mere moraju poštovati i svi će insistirati na tome

Grad Beograd se protivi skraćenju radnog vremena, jer ne vidimo ni medicinske ni ekonomske razloge da se takva odluka donese, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je rekao da nije suština u tome koliko će trajati radno vreme već koliko će restorani poštovati epidemiološke mere.

- Ukoliko se skrati radno vreme onda će se veći broj ljudi nalaziti u zatvorenom prostoru i imaće veću mogućnost da se zaraze. Zato ćemo insistirati na tome da se više poštuju postojeće mere, a to je i odluka Kriznog štaba od juče. Pogotovo je to važno u tržnim centrima, gde je neophodno da ljudi nose maske zbog centralne klime - rekao je on.

Vesić je podsetio da u sektoru usluga u Beogradu radi 40.000 ljudi, a da ukoliko bi se radno vreme skratilo za dva sata oni bi izgubili jednu smenu.

foto: Damir Dervišagić

Dodao je da bi u tom slučaju 10 do 15 hiljada ljudi ostalo bez posla.

- Svako ko predlaže takvu meru treba da obezbedi plate za te ljude, jer u pitanju su čitave porodice koje ostaju bez primanja - ukazao je on.

Dodao je da svaka mera mora da bude usklađena sa ekonomijom i naglasio da je javna tajna da su novozaraženi većinom oni koji su bili u planinskim centrima.

- Na planinama kafići rade do pet ujutru, znači ne radi se o ugostiteljskim objektima u Beogradu. Rešavamo taj problem tako što podnosimo krivične prijave. Ne mogu restorani i kafići u Beogradu ispaštati i plaćati ceh za ono što se radi na planinama van hotelskih objekata - ocenio je on.

Vesić ističe da svako skraćivanje radnog vremena znači više privatnih žurki, jer život ne možete da zaustavite.

- Poštovanje mera u kafićima i restoranima možemo da kontrolišemo, za razliku od okupljanja po stanovima u koje ne možete da uđete i sprečite ljude da se okupljaju - rekao je on.

Dodao je da se Beograd zalaže za veće poštovanje postojećih mera i kažnjavanje onih koji ih ne poštuju.

On je rekao da je sve manje ugostiteljskih objekata u kojima se održavaju žurke jer se organizatori krivično kažnjavaju, a sve je više takvih slučajeva u privatnim kućama, te dodao da se na svaku prijavu odmah reaguje.

Imunizacija u prestonici

Vesić je podsetio da je u Beogradu do sada vakcinisano oko 260.000, a revakcinisano oko 150.000 ljudi.

Vesić je podsetio i da je Grad Beograd organizovao 17 kol-centara.

- Imamo oko 350.000 građana starijih od 65 godina i do sada smo telefonom pozvali njih oko 126 hiljada, razgovarali sa njima i pitali ih da li im je potrebna pomoć. Više od 45.000 njih smo prijavili za vakcinaciju, a više od 6.000 prevezli do punkta za vakcinaciju. Politika koju zastupamo podrazumeva da svako ko želi da se vakciniše ne sme da ostane bez vakcine, posebno u prigradskim opštinama - zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

