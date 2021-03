POLA BEOGRADA SUTRA BEZ VODE ZBOG NOVOG CEVOVODA: Najuži centar OD 8 DO PONOĆI! Suve česme i u ovim delovima Voždovca i Zemuna

BEOGRAD - Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na Starom gradu, Voždovcu i u Zemunu, pojedini građani tih opština sutra neće imati vodu.

Na Starom gradu će od osam sati do ponoći bez vode biti potrošači u Skadarskoj ulici, Gospodar Jevremovoj (od Skadarske do Francuske) i Francuskoj (od Braće Jugovića do Cara Dušana).

Na Voždovcu od osam do 22 sata vodu neće imati potrošači u Ulici braće Kovač (od Ibarske do Vojislava Nanovića), dok će u Zemunu, od osam do 20 sati bez vode biti potrošači u Ulici široki put (od Vojvođanskih brigada do auto-puta), navodi se na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošačima se apeluje da pripreme neophodnu zalihu za piće i osnovne potrebe.

(Kurir.rs/Tanjug)

