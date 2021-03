VAKCINISANO OKO 1.100 VOZAČA GSP BEOGRAD: Za vakcinaciju se prijavilo i oko 300 vozača privatnih prevoznika

Grad poslao mejl na oko 4.000 adresa taksista, a oko 650 njih do sada se prijavilo za vakcinaciju

BEOGRAD - Do sada je vakcinisano oko 1.100 vozača GSP "Beograd", a za vakcinaciju se prijavilo i oko 300 vozača privatnih prevoznika.

"Kada budemo dobili termin, i za njih ćemo organizovati vakcinisanje", izjavio je gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević.

On je dodao da je Grad poslao mejl na oko 4.000 adresa taksista, a oko 650 njih do sada se prijavilo za vakcinaciju.

Vasiljević je podseti da je inicijativa za vakcinisanje beogradskih taksista potekla od zamenika gradonačelnika Gorana Vesić, s obzirom na to da taksisti rade u malom i zatvorenom prostoru, menjaju im se klijenti u vozilima, a često putnike moraju da opominju da stave zaštitnu masku.

"Do sada smo vakcinisali oko 250 taksista, a čekamo termin i za sledeću grupu. Pozivam ih da se prijave u što većem broju, jer je to u njihovom, ali i interesu građana Beograda koji koriste njihove usluge", rekao je Vasiljević za Studio B, a saopštila Gradska uprava On je podsetio da Grad mora prioritetno da vakciniše radnike komunalnih službi kako bi sistem funkcionisao bez prekida.

Prema njegovim rečima, prošle nedelje izvršeno je snimanje popunjenosti vozila i izvršen i uvid u poštovanje propisane mere nošenja maski u vozilima.

"Na terenu je utvrđeno da u više od 90 odsto slučajeva putnici nose maske. Dodatno smo, podrazumevajući sve mere koje je propisao Gradski štab za vanredne situacije, u sva vozila ugradili i dozere za dezinfekciju, koje putnici mogu da koriste", rekao je Vasiljević.

(Kurir.rs/Tanjug)

