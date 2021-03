DOKTOR VLADO UPOZORAVA: Nešto se strašno događa! Na lečenje dolaze čitave porodice, ne znaju gde su se zarazili

Doktor Vlado Batnožić, direktor kovid bolnice u Areni, naveo je da je sada u Areni 386 pacijenata, a da ih je juče bilo 370.

"Jedan konstanstan porast broja pacijenata. Juče smo primili 35 pacijenata, a otpustili smo 18. Proteklih dana je bilo između 30, 40 i 50 primljenih pacijenata", kaže Batnožić.

Naveo je da su ranije dnevno primali 10 do 20 pacijenata, kao i da su sada sa težim kliničkim slikama.

"Ranije su to bili lakši pacijenti, a sada su srednje teški i teški. Na kiseoniku je sada 306 pacijenata. Mi smo ranije trošili sedam tona kiseonika na 10 do 15 dana, a sada na tri dana sipamo i sedam tona kiseonika", naveo je doktor.

Istakao je da je promenjena starosna struktura pacijenata, ranije su bili uglavnom sredovečni ljudi, a sada je značajan pomak ka mlađoj populaciji, radno sposobnim ljudima od 25 do 35 godina, kao i od 35 do 50 godina.

Kaže da dolaze na lečenje čitave porodice, kao i da ne znaju gde su se zarazili, ali da mlađi uglavnom navode da su bili i restoranima i kafićima, a neki da su bili na skijalištima.

"To je za nas velika opasnost. Ja molim da se pridržabvamo ovih mera koje je naš Krizni štab doneo – nošenje maske, držanje distance. Ako toga ne bude, biće sve gora i gora situacija", poručuje Batnožić.

Batnožić je i direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice, a u njihovoj kovid ambulanti se povećava broj pregleda i pozitivnih pacijenata.

"Ranije smo imali 20 do 30 pacijenata, a sada dnevno imamo i do 100 pacijenata. Dok je ranije bilo pozitivno 10 do 20 odsto pacijenata, sada jer to 50 odsto testiranih. To je značajan pomak i skok. Nešto se strašno događa", zaključuje Batnožić.

