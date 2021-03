DRAMA U AUTOBUSU 79: Bahati putnik poprskao vozača suzavcem po licu, RAZLOG BANALAN

Putnik na liniji 79 GSP-a poprskao je jutros oko 6.35 vozača autobusa suzavcem po licu.

Kako je rečeno u Sekretarijatu za javni prevoz, putnik je bio revoltiran jer vozač nije hteo da mu stane van autobuskog stajališta.

Incident se desio u Dimitrija Tucovića, na liniji 79, a vozač je prevezen u Urgentni centar.

- Putnuk je hteo da izađe van stanice, a vozač je rekao da ne može to da uradi. Ipak je zaustavio vozilo i otvorio mu vrata. On je, kad je izašao iz autobusa, stao ispred vozila, pretio vozaču rukom, a potom otišao do prozora koji je bio otvoren i poprskao ga suzavcem po licu - rečeno je u Sekretarijatu.

Vozač je odmah nakon toga pritisnuo alarm za hitne službe, Hitna pomoć je došla brzo i prevezla ga u Urgentni centar, dok je napadač pobegao.

Autobus je odvezen u garažu na čišćenje jer je u njemu još ostalo tragova suzavca, a zamenjen je drugim vozilom.

Prema saznanjima, napadač još nije uhvaćen.

(Kurir.rs/Telegraf)

