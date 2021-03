NAJHUMANIJI KAFIĆ U BEOGRADU: DECA SVRATIŠTA ovde dobijaju PRVI POSAO, a sa svakom kafom i vi im donirate pomoć (KURIR TELEVIZIJA)

Četiri godine unazad u Beogradu radi "Kafe bar 16", kafić i socijalno preduzeće koje daje šansu mladima, nekadašnjim korisnicima Svratišta za decu, da se obuče za konobare i barmene.

Jedan od polaznika ovog programa, koji se odvija pod pokroviteljstvom Centra za integraciju mladih, jeste Albert Matić. On dolazi iz neformalnog naselja i porodice na rubu siromaštva. Ipak, zahvaljujući dvogodišnjem angažmanu u "Kafe bar 16" ovaj mladić je stao na noge i danas živi samostalno.

"Prvu platu kada sam dobio, to je bilo ono nešto! Manje više, to je bio kao neki san koji mi se dogodio u životu i koji će odjednom da prestane. Mislio sam da ću samo da se probudim i vidim sebe opet u neformalnom naselju gde sam živeo. Kada sam dobio prvu platu, prvo sam sebi kupio garderobu i otišao sam sa društvom u provod u bioskop. I od tada sam shvatio da to nije san, da i dalje mogu da poradim na sebi, da i dalje mogu da steknem taj neki posao koji će meni u životu pomoći, davati mi hranu. Sada i sam iznajmljujem stan na Cvetkovoj pijaci", ispričao je skromni i vredni mladić.

Albert je jedan od 40 polaznika programa, uzrasta od šesnaest do osamnaest godina, koji su od 2018. godine prošli kroz praksu za decu Svratišta.

Jasna Bratičević iz Centra za integraciju mladih kaže da u Svratište dolaze deca koja žive na ulici i da uglavnom dolaze iz neformalnih naselja u kojima sa svojim porodicama stanuju u ekstremnom siromaštvu. "Najčešće u tim naseljima nemaju ni tekuću vodu, ni struju, žive u jako lošim uslovima i totalno mogu da kažem da su nekako otuđeni od institucija i sistema uopšte i zbog toga im je podrška koju dobijaju u svratištu i od strane naše organizacije, a kasnije i kroz ovaj program u Kafe baru 16 zaista neophodna", ocenila je ona.

Menadžer kafića Dušan Jordović naglasio je da gosti objekta treba da znaju da kada popiju, kafu, sok ili pivo, čitav profit koji se ostvari od prodaje pića odlazi za potrebe Svratišta za decu.

"U principu, kada dođete da popijete kafu ovde vi dajete u stvari donaciju, a uz to popijete kafu u finom ambijentu", zaključio je on.

