NIKODIJEVIĆ: Nastavljamo sa intenzivnom imunizacijom, dosad vakcinu primilo više od 400.000 Beograđana

To je 28 odsto punoletnog stanovništva

BEOGRAD- U Beogradu se nastavlja sa intenzivnom imunizacijom i do sada je vakcinu protiv kovida-19 primilo više od 400.000 građana, što je 28 odsto punoletnog stanovništva, izjavio je danas predsednik gradskog parlamenta Nikola Nikodijević.

On je u Batajnici, gde je obišao ambulantu za imunizaciju, rekao da se u Beogradu radi sjajan posao u saradnji sa domovima zdravlja i Ministarstvom zdravlja, te istakao mobilne punktove koji olakšavaju proces vakcinacije za starije sugrađane.

"Opredelili smo da idemo na mobilne punktove kako bi vakcina bila dostupnija starijem stanovništvu koji živi u udaljenijim područjima na teritoriji grada. Interesovanje za vakcinu je zaista dobro i naša ideja je da dođemo do svakog čoveka, ma gde god on živeo", rekao je Nikodijević novinarima.

Kako je naveo, samo u toku jučerašnjeg dana, na 11 mobilnih punktova na teritoriji grada vakcinisano je više od 1.000 ljudi.

"Zato ćemo pokušati da u narednim danima imamo veći broj mobilnih punktova, a to sve zahteva veliki broj medicinskih sestara, lekara... Uspeli smo dobrom organizacijom da vakcinišemo 70 odsto onih koji su se prijavili na portal e-Uprave i verujem da ćemo u narednih 10 dana završiti sa imunizacijom ljudi koji su se prijavili za vakcinu, a koji su nepokretni ili slabije pokretni", naveo je Nikodijević.

On je posebnu zahvalnost uputio zdravstvenim radnicima i istakao da Beograd nema problema sa manjkom kadra.

"Nemamo problema sa kadrom, imamo dobru organizaciju i doći ćemo do svakog čoveka. Ako smo uspeli da dođemo do stanova i kuća više od 8.000 nepokretnih i slabije pokretnih koji su se prijavili za vakcinaciju to znači da smo dobro organizovani", poručio je Nikodijević.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir