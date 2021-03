VESIĆ: Da sve bude otvoreno, uz kontrolu mera! U Beogradu vakcinisano više od 29 odsto građana

Na sednici Kriznog štaba Beograd će tražiti da se otvore ugosteljski objekti i tržni centri, da bude otvoreno sve, ali u kontrolisanim uslovima uz striktno poštovanje mera i nastavak vakcinacije koja je ključna za izlazak iz pandemije, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je izneo najnovije podatke da je do sinoć u Beogradu vakcinisano 411.434 građana odnosno 29,23 odsto ukupne punoletne populacije, a revakcinisano 237.479 odnosno 18,29 odsto punoletnog stanovništva.

Vesić je na TV Pink ocenio da pošto je Srbija najuspešnija u Evropi po vakcinaciji, treba da kreira mere, jer je zahvaljujući predsedniku Vučiću prvi put u istoriji u prilici da nameće standarde u svetu, a ne da prepisuje neuspešne modele drugih zemalja.

- Ne postoji dilema zdravlje ili posao, moramo da nađemo način da se sačuvaju radna mesta i zdravlje ljudi. Ovo nije samo zdravstvena nego i društvena i ekonomska kriza. Moj posao je da sačuvam radna mesta, ali razumem lekare koji se na prvoj liniji fronta bore za zdravlje stanovništva - istakao je Vesić, saopšio Beoinfo.

On je ukazao da je Srbija dala više od šest milijadri evra za pomoć privredi u pandemiji.

- Zato je potrebno da se zadrže radna mesta, jer mi nismo bogata zemlja poput Nemačke da izdržimo da ništa ne radi. Ako se pridržavate svih mera ljudi će biti zaštićeni. Hajde da mogućimo da ekonomija radi, ali i da se nastavi sa vakcinacijom. Beograd je najbolji region u Srbiji po vakcinaciji, jer se mi svaki dan time bavimo - naglasio je Vesić.

On očekuje da će do 1. aprila broj vakcinisanih u Beogradu preći broj od 500.000 i 300.000 revakcinisanih što je veliki uspeh. "Ono na čemu sam veoma ponosan je da je u populaciji od 65 do 74 godine vakcinisano 58,39 odsto građana, a to znači od je od 1.000 vakcinisano 583 građana te dobi", istakao je Vesić.

On je podsetio da je Beograd prvi uveo organizaovanu i vakcinaciju po selima pomoću 52 mobilne ekipe, a pokrenuta je i vakcinacija u preduzećima preko Privredne komore.

Vesić je rekao da se Beograd priprema za vreme kada će turisti početi ponovo da dolaze.

- Razgovarali smo o tome da se izdaju sertifikati za hotele gde se popštuju sve mere i gde su svi zaposleni vacinisani jer turizam je naša veliika šansa, Beograd je 2019. godine od tuzrizma zaradio mijiradu evra. Pripremamo za juni dva velika koncerta naših poznatih zvezda gde će besplatne karte moći da dobiju oni koji su vakcinisani. Na taj način želimo da zahvalimo ljudima koji su se revakcinisali i to nije nikakva diskriminacija - istakao je zamenik gradonačelnika.

On je naglasio da je važno da ljudi rade i da poštujemo mere i svi oni koji krše mere moraju za to da odgovaraju.

- Beogradska komunalna milicija i inspecija su napisale više kazni nego sve druge lokalne samouprave. Mi smo prvi podnosili krivične prijave za organizatore žurki i ti ljudi su najviše nanosili štetu upravo ugostiteljima koji su se pridržavali svih mera. Beograd se ponaša odgovorno i zato ne treba da plaća ceh onih koji se nisu pridržavali mera - istakao je Vesić.

(Kurir.rs/ Tanjug)

