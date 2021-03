Radojičić razgovarao sa predsednikom opštine Grocka: Proces vakcinacije u ovoj opštini se odvija dobro

Foto: GO Grocka

- Nezaobilazna tema bila je situacija sa epidemijom, odnosno stanje u ovoj opštini, i moram da naglasim da se proces vakcinacije u Grockoj odvija dobro. Do sada je u ovoj opštini vakcinisano 19.800 građana, na raspolaganju su dva punkta, a skoro 900 ljudi dobilo je vakcinu zahvaljujući mobilnim timovima jer su u pitanju sugrađani koji nisu bili u mogućnosti da dođu do mesta imunizacije. U opštini Grocka je tokom pandemije obavljeno čak 40.000 prvih pregleda i mogu da potvrdim da se opština dobro nosi sa svim problemima koje je donela epidemija virusa korona. Vakcinacija je jedini način da dostignemo kolektivni imunitet, što je praktično jedini način da se okonča ova borba. Ipak, važno je da tokom procesa imunizacije ljudi nose maske, da održavaju fizičku distancu, jer niko nije bezbedan dok ne prođe tri do četiri nedelje od revakcinacije -rekao je Radojičić.

On je napomenuo da je jedna od glavnih tema bilo rešavanje problema na vodotokovima u Grockoj, što je za stanovnike ove opštine veoma važno pitanje.

foto: GO Grocka

- U prisustvu predstavnika JVP „Beogradvode” razgovarali smo kako da se na najbolji način, uz redovno održavanje, uradi regulacija Kaluđeričkog potoka i reke Gročice. Potrebno je urediti oko 350 metara toka reke Gročice, kao i 350 metara Kaluđeričkog potoka - dodao je gradonačelnik.

Prema njegovim rečima, u opštini Grocka više od 2.000 dece pohađa predškolske ustanove, a valjalo bi istaći i da je broj dece koja se rađaju u Grockoj veći od gradskog proseka. U tom smislu moramo da obezbedimo dodatna mesta u vrtićima, a trenutno je na listi čekanja u Grockoj 433 dece. U planu je rekonstrukcija dve osnovne škole u kojima će nakon toga biti prostora i za vrtić, dok je u dugoročnim planovima izgradnja nove predškolske ustanove u Grockoj – poručio je Radojičić.

foto: GO Grocka

Istakao je da je bilo reči i o inicijativi za otvaranje novog dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju, a koju su pokrenuli zamenik gradonačelnika Goran Vesić i sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

- Shodno tome, razmatra se mogućnost rekonstrukcije jednog od dva objekta u Grockoj, a koja su u vlasništvu Grada, kako bi deca sa smetnjama u razvoju dobila dnevni boravak. Jedna od tema je bilo pitanje rekonstrukcije tri mosta u opštini Grocka. U tim razgovorima učestvovali su predstavnici Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda i JKP „Putevi Beograda”, a cilj je da se u narednom periodu što pre pribavi planska dokumentacija kako bi ti projekti bili što pre realizovani. Postoje i nasleđeni problemi koji datiraju još iz 2012. godine, poput rekonstrukcije sportske hale, koje nastojimo da rešimo - rekao je Radojičić.

foto: GO Grocka

Gradonačelnik je naglasio da je karakteristika opštine Grocka postojanje urbanog dela, ali i velikog potencijala kada je poljoprivreda u pitanju.

- Grad Beograd je tokom prošle godine za podsticaje u poljoprivredi u opštini Grocka izdvojio 26 miliona dinara, dok je ove godine raspisan konkurs za koji je obezbeđeno 180 miliona dinara za četiri vrste projekata u poljoprivredi i nadam se da će ljudi iz Grocke konkurisati i uspeti da dobiju podsticajna sredstva. Tokom poslednjih četiri do pet godina znatno je povećan iznos sredstava koje Grad opredeljuje za razvoj poljoprivrede u ovoj opštini. Važno je da na ovakvim sastancima detektujemo probleme i da odredimo ljude i timove koji će raditi na rešavanju problema. Za nekoliko nedelja ćemo ponovo posetiti Grocku i uveriti se kako napreduje realizacija dogovorenog. Veoma sam zadovoljan sastankom i jedino na ovakav način „prilazimo bliže” sugrađanima i direktno utičemo na poboljšanje kvaliteta života - poručio je Radojičić.

foto: GO Grocka

Predsednik opštine Grocka Dragan Pantelić zahvalio je gradonačelniku na poseti tokom koje je održan sastanak na kojem je gradonačelnik upoznat sa konkretnim dešavanjima u Grockoj.

- U saradnji sa gradskim službama rešavamo tekuće probleme. Imamo besprekornu saradnju sa sekretarijatima za zdravstvo, sport i obrazovanje, što su oblasti najaktuelnijih projekata u Grockoj. Takođe, imamo odličnu saradnju sa Gradom, koji će ove godine investirati 20 miliona evra u vodosnabdevanje naše opštine - precizirao je Pantelić.

Kurir.rs/Pink

Kurir