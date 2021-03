SVE O PRIJAVLJIVANJU DECE ZA UPIS U ŠKOLU PREKO eUPRAVE Milan Pašić detaljno objasnio šta je potrebno roditeljima KURIR TELEVIZIJA

I ove godine roditeljima i starateljima u Republici Srbiji omogućeno je da termin za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole zakažu elektronskim putem na portalu eUprave.

Kakovo je interesovanje i kako je protekao prvi dan upisa prvaka preko e-uprave u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji govorio je Milan Pašić, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje.

-Ova usluga je drugu godinu zaredom omogućena roditeljima, koji su jako zadovoljni. Više od 3.000 roditelja juče je zakazalo termin u školi kojoj teritorijalno pripadaju. Od prošle godine roditeljima nisu potrebna nikakva dokumenta, škola sve sama preuzima sadaNa ovaj način roditeljima smo uštedeli i vreme i novac, samo jednim dolaskom u školu završavaju sve - naveo je Milan.

Ukoliko se dogodi da roditelji ne mogu da se prijave u zakazanom terminu, neophodno je da se jave školi 24 sata ranije.

-U slučaju da se desi da roditelji ne mogu da se pojave u zakazanom terminu, oni su u obavezi da se jave 24h ranije kako bi dobili predlog novog termina. Ukoliko neko zaboravi da to uradi, neće moći u naredne dve nedelje da zakaže termin - kaže pomoćnik ministra.

On navodi i da, ukoliko roditelji žele da upišu dete u školu van teretorije na kojoj žive, neophodno je da podnesu zahtev u zakonskom roku.

- Roditelji su u zakonskoj obavezi da do 1. februara školi koju žele da im deca upišu, a ne pripadaju teritoriji na kojoj stanuju podnesu zahtev, a škole su do 30. aprila obavezne da na taj zahtev odgovore roditeljima u skladu sa mogućnostima, tako da u većini škola gde je to interesovanje veliko sagledaće se celokupna mogunost, a ako ne upiše tu želkjenu školu, upisaće onu kojoj teritorijalno pripada - navodi Milan Pašić.

Roditeljima je na raspolaganju podrška u vidu kontakt centra koji je svakog dana dostupan od 8 do 15 časova za sve informacije.

Kurir