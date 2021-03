CEO BEOGRAD SIJAO U BOJAMA GRČKE ZASTAVE: Što praznuju naši prijatelji, praznujemo i mi!

BEOGRAD - Republika Grčka obeležava danas Dan nezavisnosti, svoj veliki nacionalni praznik. Tim povodom Beograd će bojama grčke zastave osvetleti neke od svojih najznačajnijih simbola. - Ove godine, Grčka na današnji dan obeležava 200 godina od izbijanja revolucije. Ovo je događaj koji je zlatnim slovima ispisan u grčkoj istoriji – ekao je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić.

foto: Beoinfo

On je istakao da će u znak čestitke i podrške prijateljskoj Grčkoj, na ovaj veliki praznik, večeras plavom i belom bojom, bojama grčke zastave, biti osvetljeni neki od najznačajnijih simbola Beograda kao što su Brankov most, Most na Adi i palata Albanija.

Kula Nebojša ukrašena srpskim i grčkim zastavama

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i ambasador Grčke u Srbiji Jorgos Djakofotakis posetili su večeras Kulu Nebojša koja je povodom Nacionalnog dana Grčke ukrašena srpskim i grčkim zastavama.

Događaju su prisustvovali i predsednik Opštine Stari grad Radoslav Marjanović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda Olivera Vučković i direktor JKP „Javno osvetljenje” Aleksandar Cincar Poposki.

1 / 3 Foto: Beoinfo

Danas je nacionalni praznik Grčke, a za nas koji smo grčki prijatelji ovo je i naš praznik, rekao je Vesić i dodao da se zbog toga sa ponosom slavi ovaj dan.

– U našoj tradiciji je da ono što praznuju naši prijatelji, praznujemo i mi. Oni danas slave 200 godina od borbe za svoju državnost, te su zbog toga simboli Beograda, mostovi, Palata Albanija, fontana na Slaviji, Dom Narodne skupštine osvetljeni bojama grčke zastave. Posebno sam ponosan na to što je danas prvi put osvetljena Kula Nebojša. Ona je rekonstruisana pre dvanaest godina, ali nikada nije bila osvetljena, a večeras je ukrašena srpskim i grčkim zastavama – istakao je Vesić.

On je u ime Grada Beograda građanima Grčke čestitao Nacionalni praznik i poručio im da imaju prijatelje koji danas slave sa njima i da su dobrodošli u Beograd.

Ambasador Grčke Jorgos Djakofotakis rekao je da je danas značajan dan za sve Grke.

– Velika je čast što sam večeras ovde jer smo sa Srbijom vezani na mnogo načina – istakao je ambasador i zahvalio predsedniku Srbije, Vladi Srbije i srpskom narodu koji, kako je dodao, „zajedno sa nama proslavljaju ovaj praznik i sa nama se raduju”.

Ambasador je zahvalio i srpskom patrijarhu Porfiriju na prijemu u Patrijaršiji, kao i Gradu Beogradu i zameniku gradonačelnika koji su se, kako je naveo, postarali da se veliki broj spomenika u Beogradu osvetli bojama grčke zastave.

- Od srca sam zahvalan svima vama – naglasio je ambasador.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir