MASOVNA IMUNIZACIJA U BEOGRADU: Vakcinisano 431.000 građana, revakcinisano više od 276.000

U Beogradu je sa jučerašnjim danom vakcinisana 431.000 ljudi, što je 30,6 odsto ukupne populacije koja živi u glavnom gradu, dok je revakcinisano više od 276.000 građana, izjavila je danas gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Ona je danas obišla punkt za vakcinaciju u Domu zdravlja Resnik u beogradskoj opštini Rakovica, u kome je do sada vakcinu protiv korona virusa primilo skoro 900 građana.

Poručila je novinarima da mobilni punktovi daju rezultate i olakšavaju proces imunizacije, dodajući da je za 10 dana na tim punktovima vakcinisano više od 8.000 ljudi.

Ona je najavila i da će sledeće nedelje početi vakcinacija beskućnika, te da će se to organizovati u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje i domovima zdravlja.

- Krenućemo prvi u Srbiji sa vakcinacijom beskućnika. Imamo punktove koji rade, to su privremeni dnevni centri. Jedna od opcija je da se tamo vrši sama vakcinacija i da to budu privremeni punktovi, ali videćemo koji će biti najprimereniji način za vakcinaciju - rekla je Stanisavljević.

Predsednik opštine Rakovica Miloš Simić ističe da opština snažno podržava proces imunizacije i navodi da je kol centar do sada kontaktirao oko 30.000 ljudi, dok su zaposleni do sada prevezli 1.000 ljudi do punkta za vakcinaciju i nazad.

Do sada je vakcinisano više od 22.000 Rakovčana, dok je 9.000 revakcinisano, rekao je Simić novinarima.

Vakcinacija se od samog početka obavlja u naselju Labudovo brdo, kaže on i dodaje da mobilni timovi obilaze sve rubne delove Rakovice, te romska naselja.

(Kurir.rs/ Tanjug)

