MISTERIJA U BLOKU 45, NEKO STANARIMA OSTAVLJA OVE OZNAKE PORED VRATA: Pogledajte i vi zid pored zvona! Ljudi u strahu (FOTO)

BEOGRAD - Stanarima zgrada u novobeogradskom Bloku 45 ovih dana nimalo nije svejedno jer se blokom širi upozorenje svim komšijama da su se pored pojedinih stanova pojavile čudne oznake za koje niko ne zna šta znače.

Novobeograđane su te oznake uznemirile a reč je o minijaturnijm krstićima napisanim hemijskom pored zvona na ulaznim vratima.

Jedan od stanara objavio je u Fejsbuk grupi kako je primetio na zidu, kraj zvona, ispisano slovo "X". On je rekao i da je primećeno da se to ponavlja u nekoliko ulaza i to po jedan stan po spratu.

"I mi smo to videli pre nekoliko nedelja, blok 64", "Kod moje bake u soliterima je izrezbaren "X" kod zvona, pre oko 3 nedelje. Za svaki slučaj je izgulila nožem", "Nama je obeležen. Nismo ni primetili, upozorio nas je dostavljač pice pre nekih mesec dana"...

Stanari veruju da im neko tako tipuje stanove a jedan od njih tvrdi: To ostavljaju provalnici svaki put kad niste kod kuće, što više znakova, znaju gde da provale.

