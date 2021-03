BEOGRAĐANI! Večeras će biti zamračeni Brankov i most na Adi, Palata Albanija, ali i mnoga druga važna zdanja, razlog je ovaj

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić saopštio je da se večeras glavni grad Srbije priključuje svetskoj kampanji "Sat za našu planetu" u okviru koje se na jedan sat gasi rasveta na nekim od javnih zgrada u prestonici.

"Beograd se pridružuje mnogobrojnim svetskim gradovima u preko 150 zemalja koji večeras na jedan sat isključuju javnu rasvetu na nekim od svojih najpoznatijih zdanja. U periodu od 20.30 do 21.30 na simboličan način, zajedno sa ostalim svetskim metropolama i brojnim gradovima Srbije, poslaćemo poruku o značaju očuvanja prirode i korišćenja obnovljivih izvora energije", kazao je Radojičić.

Kako prenosi Beoinfo, on je naveo da će večeras biti zamračeni most na Adi, Brankov most, Palata Albanija kao i druga poznata zdanja Beograda.

"Pozivam sve sugrađane da se priključe ovoj inicijativi i da malim gestom gašenja struje na sat vremena svi zajedno simbolično pošaljemo snažnu poruku opredeljenosti ka zdravijoj, zelenijoj i čistijoj planeti koja je naša budućnost", istakao je beogradski gradonačelnik.

(Kurir.rs/Tanjug)

