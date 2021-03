I PREDSEDNIŠTVO VEČERAS U MRAKU: Beograd deo akcije Sat za našu planetu

Globalna akcija Svetske organizacije za prirodu "Sat za našu planetu 2021 - Pokreni se za Planetu", tokom koje će svetla na javnim zgradama biti isključena na sat minuta, obeležava se večeras u 20.30, a akciji će se, kao i prethodnih godina, pridružiti i Predsedništvo Srbije.

Kako je saopšteno, Predsednistvo će, u okviru akcije, zajedno sa gradovima širom sveta isključiti svetla na 60 minuta u znak upozorenja na hitnost zajedničkog delovanja na planu ublažavanja klimatskih promena.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić ranije danas je najavio da se večeras glavni grad Srbije priključuje svetskoj kampanji "Sat za našu planetu" u okviru koje se na jedan sat gasi rasveta na nekim od javnih zgrada u prestonici.

"Beograd se pridružuje mnogobrojnim svetskim gradovima u preko 150 zemalja koji večeras na jedan sat isključuju javnu rasvetu na nekim od svojih najpoznatijih zdanja. U periodu od 20.30 do 21.30 na simboličan način, zajedno sa ostalim svetskim metropolama i brojnim gradovima Srbije, poslaćemo poruku o značaju očuvanja prirode i korišćenja obnovljivih izvora energije", kazao je Radojičić.

Kako prenosi Beoinfo, on je naveo da će večeras biti zamračeni most na Adi, Brankov most, Palata "Albanija" kao i druga poznata zdanja Beograda.

"Pozivam sve sugrađane da se priključe ovoj inicijativi i da malim gestom gašenja struje na sat vremena svi zajedno simbolično pošaljemo snažnu poruku opredeljenosti ka zdravijoj, zelenijoj i čistijoj planeti koja je naša budućnost", istakao je beogradski gradonačelnik.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir