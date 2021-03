OTVARANJE BATAJNIČKE PETLJE 7. APRILA Vučić: To je važno za ljude u Batajnici, Zemun polju, Staroj, Novoj Pazovi

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će Batajnčka petlja biti otvorena 7. aprila.

- Čak i ne kasnimo. To je važno, ne samo za ljude u Batajnici, već i u Zemun polju, Staroj, Novoj Pazovi. Samo u Batajnici danas živi 30.000 ljudi. Dugo su to čekali, otvaramo za koji dan - rekao je Vučić novinarima u Surčinu.

On je poručio da se Srbija danas gradi kako nikada pre. Cilj je, kaže, da ove godine Srbija ima rast od 5 odsto.

- Teško da možemo do šest odsto da stignemo, ali ako stignemo do pet odsto, bićemo opet u vrhu u Evropi. To možemo da uspemo kroz ovaj treći paket, i verovatno i neku vrstu četvrtog paketa - rekao je Vučić apostrofirajući značaj trećeg paketa državne pomoći građanima i privredi.

On je ukazao da su za to važne tri stvari, odnosno tri stuba - javne investicije u infrastrukturu, podizanje opšta potrošnje i privlačenje stranih investicija.

- Ako ta tri stuba uspemo da podignemo i ove godine, ogroman smo uspeh napravili za zemlju. To je ono što svi vide, bez obzira na političku orijentaciju - rekao je Vučić i dodao da je ponosan i srećan što se u Srbiji posle decenija mnogo gradi.

