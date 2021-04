VESIĆ OBIŠAO RENOVIRANU SVEČANU SALU U UMČARSKOJ ŠKOLI: Nastavljamo ulaganja u sve delove Beograda!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je obnovljenu svečanu salu u Osnovnoj školi "Mića Stojković" u naselju Umčari u opštini Grocka koja je u poslednjih nekoliko godina dobila tri škole.

foto: Beograd.rs

Vesić je podsetio da je reč o školama u naseljima Leštane, Dražanj i Begaljica ističući da je to najbolji pokazatelj koliko je obrazovanje važno za Grad Beograd.

On je rekao da je osim svečane sale škola "Mića Stojković" dobila i modernu zbornicu i biblioteku, a da je Grad obezbedio 13 računara.

Sve to zaista izgleda kao u bilo kojoj školi u centru grada, što i jeste naša politika, da sve građanke i građani Beograda, bez obzira na to gde žive, kao i sva deca imaju iste uslove za život i obrazovanje. Kada to budemo uspeli, možemo da kažemo da smo pobedili - rekao je Vesić posle obilaska renovirane sale.

foto: Beograd.rs

Naglasio je da svako ulaganje u školstvo i vrtiće predstavlja ulaganje u budućnost ove zemlje i izrazio zadovoljstvo što se ta ulaganja nastavljaju.

- Nešto daje država, kao što je bila škola u Leštanima, nešto daju Grad i opštine, ali svi zajedno sprovodeći istu politiku činimo dobro za decu - rekao je Vesić.

Dodao je da je škola u Umčarima perfektno sređena, ali da je ostalo da se uredi dvorište i da se radi na tome.

foto: Beograd.rs

- Po završetku projekta Grad će pomoći da škola ima uređeno dvorište na koje će svi biti ponosni - rekao je Vesić.

Predsednik opštine Grocka Dragan Pantelić je istakao da je uz zdravlje sugrađana obrazovanje dece jedan od prioriteta za Grocku.

On je kazao da Grocka ima sedam prigradskih škola i da je ove godine u školu "Mića Stojković" uloženo 2,6 miliona dinara, dok je od septembra u sve prigradske škole uloženo oko 36 miliona dinara.

- Nastavićemo da ulažemo u sanacije i rekonstrukcije škola kako bi deca imala što bolje uslove za rad. Ove godine ćemo takođe nagraditi najbolje učenike iz naše opštine - kazao je Pantelić.

Direktor OŠ "Mića Stojković" Vladimir Bokić je istakao da je ponosan na sve što je urađeno za učenike i zaposlene i zahvalio Opštini i Gradu na podršci.

foto: Beograd.rs

- Trudimo se da učenici koji žive na rubu grada imaju jednake uslove kao đaci koji žive u centru - rekao je Bokić.

