ACA NAŠ NEKA ŽIVI: Baka sa Umke došla da se vakciniše, a onda preko Vesića poslala SNAŽNU PORUKU Vučiću (VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas mobilni punkt za vakcinaciju Zdravstvene stanice "Umka" gde je petstohiljaditi građanin Beograda primio cepivo protiv kovida.

Vesić se tom prilikom razgovarao i sa jednom bakom koja je čekala red za vakcinaciju, a koja mu je prenela poruku zahvalnosti podrške za predsednika Aleksandra Vučića.

- Aca naš nek živi! On je čovek što ne rađa se. On nas podržava i on nas hrani! Živeo 100 godina njegovoj majci! To je čovek od reči i čovek od važnosti! Strašno ga volim, ko mog unuka, mnogo ga volim, kad mu čujem glas, ja sve ostavljam samo da ga vidim i čujem - rekla je baka Vesiću.

Vesić je inače uručio Miroljubu Iliću iz Ostružnice vaučer za putovanje za celu porodicu kao nagradu petstohiljaditom građaninu koji je primio vakcinu u Beogradu.

To prema Vesićevim rečima znači da se polako približavamo kolektivnom imunitetu.

- To znači da se približavamo povratku na normalan život, da ćemo moći ponovo da radimo, da ćemo moći da se družimo, da ćemo živeti onako kako smo živeli pre korone - rekao je Vesić.

(Kurir.rs)