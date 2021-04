RASTURENA KORONA SVADBA U BEOGRADU: Organizovali slavlje u hali tržnog centra, svima napisane kazne

Komunalna milicija u subotu rasturila je korona svadbu na kojoj se okupilo oko 100 gostiju u hali jednog tržnog centra u Beogradu.

Tom prilikom, sve zvanice kažnjenje su sa 5.000 dinara, kaže Ranko Šekularac, rukovodilac Sektora za unutrašnju kontrolu Komunalne milicije.

- Oko stotinak ljudi zatečeno je u hali u subotu uveče, a svi su, kao fizička lica, kažnjeni sa po 5.000 dinara. I MUP je tu preuzeo odgovornost. Mislim da je i krivična prijava podneta protiv odgovornog lica u ovom slučaju, odnosno organizatora događaja, tj. svadbe - navodi Šekularac.

Kako ističe, pored ovog skupa na kojem su prekršene mere za suzbijanje epidemije korona virusa, rasturena je i privatna žurka organizovana na splavu ispod Brankovog mosta.

- U pitanju je bila neka tehno žurka na kojoj se okupilo oko 40 ljudi. U ovom slučaju, s obzirom na to da zadržavanjem gostiju nije stvoren rizik od širenja virusa, svi su legitimisani, a kazne su im, kao što je praksa, poslate na kućnu adresu - navodi sagovornik.

On kaže da kazne variraju u zavisnosti od toga da li je vlasnik objekta pravno lice ili preduzetnik.

- Za pravno lice, kazna je 300.000 dinara, a za preduzetnika 150.000. Kada je u pitanju pravno lice, onda se sankcioniše i odgovorno lice u pravnom licu, to je dodatnih 50.000 dinara, te je to ukupno 350.000 dinara. To nije malo. Fizičko lice je odgovorno za nepoštovanje mera individualne zaštite i oni se kažnjavaju sa 5.000 dinara - ističe rukovodilac Sektora za unutrašnju kontrolu Komunalne milicije.

Šekularac objašnjava da se, pri pisanju kazni, kako gostiju, tako i vlasnika objekata u kojima se organizuju skupovi, objektivno sagledavaju sve okolnosti i činjenična stanja.

- Nama nije namera da nekog kaznimo, prioritet je da se ti ljudi koji su se okupili, što pre raziđu, da se eliminiše opasnost od širenja virusa. Sagledava se da li je ispoštovano to da jedna osoba treba da bude na 9 metara kvadratnih, zatim ima li žive svirke koja je zabranjena već nekoliko meseci, a onda i to da li je lokal prekoračio dozvoljeno radno vreme objekta - ističe Šekularac.

