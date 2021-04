BEOGRAĐANI, VAKCINACIJA FAJZEROM I SPUTNJIKOM BEZ ZAKAZIVANJA: Ovo su svi punktovi na kojima možete primiti vakcinu

Od danas je građanima Beograda omogućena vakcinacija Fajzer vakcinom bez zakazivanja, dok će od sutra to biti moguće i vakcinom Sputnjik V, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Punktovi na kojima je moguća vakcinacija bez zakazivanja:

1. Dom zdravlja Mladenovac, Ulica kraljice Marije 15, vakcine fajzer/sputnjik, od 9 do 19 sati radnim danima, subotom od 8 do 18 časova.

2. Dom zdravlja Grocka, Zdravstvena stanica Vinča, vakcina fajzer, od 9 do 19 sati. Zdravstvena stanica Begaljica, adresa Borisa Kidriča bb, vakcina sputnjik, od 9 do 19 sati.

3. Dom zdravlja Lazarevac, Svetog save BB (Stara hala sportskog centra), vakcine fajzer/sputnjik, od 8 do 20 časova.

4. Dom zdravlja Čukarica, Stevana Đurđevića Trošarinca br.3, vakcina fajzer, od 9 do 19 časova. Dom zdravlja Sremčica, Beogradska 150, vakcina sputnjik, od 9 do 19 časova.

5. Dom zdravlja Novi Beograd, Nehruova 53, prizemlje, vakcine fajzer/sputnjik, od 9 do 19 časova radnim danima, subotom od 8 do 18 časova.

6. Dom zdravlja Stari grad, Venezelisova 1, ambulanta, vakcine fajzer/sputnjik, od 9-16 časova. Simina 27, vakcina fajzer, od9 do 16 časova.

7. Dom zdravlja Rakovica, Labudovo brdo, Oplenačka 40, vakcina fajzer, od 9 do 20 časova. Edvarda Griga 18, vakcine fajzer/sputnjik, od 9 do 20 časova.

8. Dom zdravlja Sopot, Jelice Milovanović 12, vakcine fajzer/sputnjik, od 8 do 15 časova.

9. Dom zdravlja Palilula, Knez Danilova 16, vakcine fajzer/sputnjik, od 8 do 20 časova, subota od 8 do 18 časova.

10. Dom zdravlja Voždovac Amb. „Stepa Stepanović“, Šumadijske divizije 10-14, vakcina fajzer, od 8 do 20 časova, subota i nedelja od 8 do 18 časova. Ustanička 16, vakcina sputnjik, od 8 do 20 časova, subota i nedelja od 8 do 18 časova.

11. Dom zdravlja Vračar, Bojanska 16 glavni ulaz, soba broj 16 u prizemlju, vakcine fajzer/sputnjik, od 9 do 16 časova.

12. Dom zdravlja Obrenovac, Vojvode Mišića 231, velika sala, vakcine fajzer/sputnjik, od 8 do 14 časova.

13. Dom zdravlja Zvezdara, Ulica Olge Jovanović br. 11, vakcine fajzer/sputnjik, od 7 do 20 časova, subota od 8 do 18 časova.

14. Dom zdravlja Savski venac, Pasterova 1, vakcine fajzer/sputnjik, od 9 do 17 časova od ponedeljka do subote.

15. Dom zdravlja Zemun, Pukovnika Milenka Pavlovića 3a, vakcine fajzer/sputnjik, od 9 do 19 časova, subotom i nedeljom od 10 do 16 časova. Rade Končara 46, vakcine fajzer/sputnjik, od 9 do 19 časova, subotom i nedeljom od 10 do 16 časova.

16. Dom zdravlja Surčin, Braće Puhalović 12, vakcine fajzer/sputnjik, od 9 do 20 časova radnim danima.

17. Dom zdravlja Barajevo, Svetosavska 91, vakcine fajzer/sputnjik, od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

Vesić je apelovao na sve građane koji se još nisu vakcinisali da to učine, te da na taj način zaštite sebe i druge.

– Grad Beograd čini sve da se što veći broj građana vakciniše i zato im olakšava da se bez zakazivanja imunizuju. Pozivam sve građane da to iskortiste jer će tako doprineti da se u Beogradu što pre stekne kolektivni imunitet, a na pravom smo putu da to i ostvarimo. Na taj način najbrže ćemo se vratiti normalnom životu – zaključio je Vesić.

