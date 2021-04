EKOLOŠKA APOKALIPSA U NOVOBEOGRADSKIM BLOKOVIMA: Otrovni dim guši građane i tera ih sa ulica u stanove, nadležni ćute

Stanovnike novobeogradskih Blokova između Ulice Ivana Ribara i Gandijeve, od 61. do 64. Bloka, aali i novo naselje dr Ivan Ribar, već godinama svake večeri guši gust dim.

"Skoro svake večeri je gotovo nemoguće normalno disati na ulici. Taj smrad spaljene plastike i gume štipa za oči i tera za kašalj. Leti je to još strašnije, pa moramo ranije sa decom da bežimo iz parka a prozorre više i ne otvaramo", kaže jedan od stanara solitera u Bloku 61.

Žitelji tog dela Novog Beograda kažu da taj problem traje najmanje sedam godina i da su se žalili svim nadležnim institucijama ali da niko ništa ne preduzima.

"Tačno se zna i šta se dešava i gde se dešava. To su skupljači sekundarnih sirovina koji "tope" kablove da bi izvukli bakar i lože automobilske gume. Nemam ništa protiv njih, neka rade ljudi svoj posao, ali negde na otpadu, a ne da nam guše decu. U Vinogradskoj ulici, kilometar od kružnog toka sa Ulicom Ivana Ribara, to već godinama rade na istom mestu, a sav taj otpad dovoze belim kombijem i to svi znaju osim policije, komunalne policije, inspekcije i svih ostalih koje smo zvali", ogorćen je jedan od žitelja tog dela grada.

Kada je nizak pritisak i dim se spusti, a nema vetra, pogotovo za one koji imaju problema sa respiratornim organima, nastupa pravi pakao.

"Skoro do Save ide taj dim. Blokovi, naselje Ivan Ribar, Vinogradska, Stara Bežanije, pitajte bilo koga i svi će vam reći isto. Žalili smo se svima i prijavljivali svim institucijama, od policije preko komunalaca do raznih ministarstava. Ili ne mogu da ih nađu, ili ti ljudi nemaju dokumenta a mi se vrtimo u začaranom krugu i gušimo u otrovnom dimu", ogorčen je ovaj Novobeograđanin.

